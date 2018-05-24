Якщо трансмісія автоматична, це не значить, що вона не має своїх хитрощів.

Сучасні автомобілі BMW серії M використовують трансмісію DCT, тобто Dual Clutch Transmission, котра “поєднує в собі найкраще з двох світів: автоматичне та ручне перемикання”. Цей відеоролик від баварців допоможе власникам BMW потоваришувати з DCT.

Чи замислювались ви коли-небудь, чому на селекторі коробки передач з подвійним зчепленням у моделей BMW M не має положення “Паркінг”? Виробник пояснює це тим, що хоче, аби коробка передач була ближче до звичайної механічної. А як же тоді паркуватись? Просто залиште ручку у положенні D і вимкніть двигун – коробка передач автоматично перейде у режим “Паркінг”.

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Ще один цікавий “трюк”, якому навчена коробка передач DCT – розумний помічник Low Speed Assistant. Ось у чому його секрет. Оскільки в основі DCT лежить ручна коробка передач, у ній немає редуктора, а при відпусканні педалі гальма автомобіль не починає котитись. Тому “розбудити” DCT можна лише торкнувшись педалі газу, а далі у дію вступає Low Speed Assistant, котрий самостійно підтримує швидкість у 4-5 км на годину, навіть якщо прибрати ногу з педалі акселератора.

Помічали маленьку кнопку безпосередньо під коробкою передач? Вона відповідає за функцію Drive Logic, котра контролює швидкість перемикання передач. Для руху у міському трафіку просто залиште її в нормальному положенні. А коли передбачається використання трансмісії у режимі максимальної продуктивності, натисніть кнопку тричі і на панелі інструментів під індикатором передач з’являться три невеличкі смужки. Після цього можно вимагати від вашого BMW M стопроцентної віддачі.

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