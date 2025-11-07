Великобританія оновлює парк бронетранспортерів новинкою - Ajax

Про нову машину Ajax класу БМП з посиланням на очільника міністерства оборонної готовності та промисловості Великої Британії повідомив Іndependent.

Глава відомства нагадав, що танки спочатку призначалися для експлуатації у 2017 році, але через проблеми в конструкції їх постачання довелося відтермінувати.

З цим контрактом виник доволі серйозний "пшик", оскільки зарезервований кошторис у 6,3 мільярда фунтів стерлінгів за 589 машин вартість понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів (559 265 000 гривень) за кожну підточив довіру до оборонного відомства та виробника техніки.

Міністр оборонної готовності заявив, що проблеми, пов'язані з машинами Ajax, "міцно залишилися в минулому". Фото: Ministry of Defence

Ajax залишив недоліки позаду

Тоді було виявлено серйозні вади конструкції, зокрема проблеми із шумом та вібрацією, що травмували солдатів під час випробувань. Нині глава цього відомства Люк Поллард, виступаючи в середу в Мертір-Тідвіл , Уельс, заявив, що проєкт "подолав свої труднощі".

"Ajax подолав значні труднощі, але що важливо, ми можемо сказати, що він залишив свої проблеми позаду. Він переконливо довів в польових умовах, що є кращою в сегменті середньої ваги броньованою бойовою машиною на планеті", – заявив Люк Поллард щодо передачі першої машини Ajax британській армії. Про цю подію повідомлено на сайті оборонного відомства Ministry of Defence 6 листопада.

Машину пекельна спека й тріскучий мороз не злякали

Нова платформа пройшла масштабні випробування, включаючи понад 20 000 пострілів з 40-мм гармати, навчання в спекотній та холодній погоді. Окрім цього, зроблено 42 000 кілометрів пробігу в оперативних умовах.

Екстремальні умови також були включені в програму випробувань. Всепогодні можливості Ajax розробники перевірили в зимових умовах замерзлої Лапландії, де температура регулярно опускалася до мінус 30 градусів за Цельсієм. Військовослужбовці з бази у Вілтширі, успішно та точно продемонстрували здатність платформ Ajax працювати в надзвичайно холодну погоду та вести вогонь у русі.

Нова багатоцільова повністю зацифрована броньована машина Ajax успішно пройшла випробування критичними температурами. Фото: Джек Екерслі

Солдати з полку бронетанкової розвідки стали першим екіпажем польової армії, який стріляв з Ajax вдома та за кордоном. Мобільність бойових машин на складній місцевості та високий стандарт захисту, розвідки, спостереження, цілеуловлення та рекогносцировки (ISTAR) забезпечать провідну світову конкурентну перевагу.

Старий бронепарк піде в брухт

Сімейство машин включає шість варіантів і замінить старий парк CVR(T), що довго служив, забезпечуючи передові можливості розвідки, управління та підтримки.

Нинішній новачок оснащений найсучаснішими датчиками, модульною цифровою мережею та максимальною швидкістю 70 км/год. Він розроблений для того, щоб забезпечити армії покращену виняткову силу, мобільність та ситуаційну обізнаність.

На добрих вісім років запізнилася Ajax, вартість якої тримається на відмітці 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Фото: Ministry of Defence

Робочі місця будуть збережені

В Міноборони підтвердили, що Ajax досяг початкової оперативної готовності. Відтак його можна розгорнути у військах. Окрім цього, програма його підтримає понад 4100 робочих місць у ланцюжку поставок, що складається з понад 230 компаній по всій країні.