Водія оштрафували за регулювання швидкості "двірників" в авто: де це сталося

Рішення залишилося у силі навіть після розгляду касаційної скарги у Вищому земельному суді Карлсруе, бо керувати склоочисниками за допомогою сенсорного екрана під час руху заборонено. Лише підкермовим важелем.

Щоправда, така сувора законодавча норма застосовується не у всіх країнах Євросоюзу, але Німеччина це вперше започаткувала ще у 2020 році.

Як пише ergo.de, використання стаціонарно встановлених сенсорних екранів в автомобілях можна юридично та практично прирівняти до використання мобільного телефону під час керування автомобілем. Це саме підтверджують експерти німецького автомобільного клубу Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC).

Де межа дозволеного і забороненого

Насамперед будь-який прилад інформації, контролю, регулювання сучасного приладу сильно відволікає увагу водія. Користування сенсорним екраном або мобільним телефоном під час керування автомобілем – найпоширеніше.

Особливо телефоном, за користування яким штрафують безжально. Сенсорний екран мультимедійки до телефону прирівняли на тій же підставі.

Вищий національний суд трактування цієї законодавчої норми стверджує так: водії можуть використовувати вбудовані сенсорні екрани автомобіля. Однак це дозволено лише за умови, що для активації функції достатньо швидкого погляду.

Екран створено для зручностей, але під час руху зовнішні камери можуть зафіксувати на ньому незаконні маніпуляції водія. Фото: з відкритих джерел

Отож з юридичного погляду, використання сенсорних дисплеїв в автомобілях, принаймні в Німеччині, прирівнюється до використання мобільного телефону. Дивно, але це стосується всіх систем в автомобілі, включаючи склоочисники та кондиціонер.

Сенсорні екрани були, є і будуть, але…

Сенсорні екрани встановлюються заводом-виробником як в автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, так і в акумуляторні машини. Він сертифікований і визнаний безпечним для автомобільної експлуатації.

Загаданий вище Вищий регіональний суд Карлсруе дійшов висновку, що регулятори швидкості склоочисників, вбудовані у сенсорні екрани автомобілів (тоді мова йшла конкретно про автомобіль Tesla), є "елементами керування, пов’язаними з безпекою", але їх не варто розцінювати як електронний пристрій.

Така дія перед виїздом чи на узбіччі під час зупинки законна, але маніпуляції з регулюванням швидкості "двірників" у русі уже вважаються протиправними. Фото: відкриті джерела

Сенсорний екран під час руху потребує лише короткого погляду водія. А в цій ситуації власник Tesla намагався змінити швидкість склоочисників, що потребувало кількох секунд уваги.

Цитуючи stvo2go.de, згадаємо одне уточнення щодо "Обмеження використання сенсорного екрана під час керування транспортними засобами і їх мобільних пристроїв (§ 23 параграф 1a, 1b StVO, MMR 2018, 69). Там чітко зазначено, що "короткий погляд" має власну величину – абсолютна максимальна тривалість в одну секунду має слугувати орієнтиром.

"Якщо врахувати цей порядок величини, це переконливо говорить про те, що, наприклад, ручне введення адреси через сенсорний екран навігаційної системи загалом неприйнятне, оскільки це регулярно вимагатиме відривати погляд від екрана на надто довгий час", – зазначають юристи.

Краще зупинитися на узбіччі й відрегулювати роботу склоочисника, як це ось показано на прикладі Tesla (див. відео нижче).

Коли ця норма не діє

Якщо для виконання маневру заднім ходом чи паркування використовується екран або проєкція поля зору, за умови, що транспортний засіб рухається лише зі швидкістю ходьби, вимога "короткого погляду" не застосовується (§ 23 абзац 1a речення 2 пункт 1 StVO).

Це ж стосується сучасних комерційних автомобілів, де замість дзеркал встановлено камери та дисплеї. Дивись, але без шкоди на увагу дороги попереду. Це зумовлено нормою використання електронних пристроїв, що замінюють або доповнюють встановлені дзеркала (§ 23 абзац 1a речення 2 пункт 2 StVO).

Таким чином відволікання уваги навіть у дві секунди вважається занадто тривалим. Так що при необхідності краще взяти праворуч, зупинитися на хвилину-другу й зробити необхідну операцію на сенсорному екрані. Інакше – штраф.

Скільки коштує маніпуляція на екрані

В StVO це порушення прописане чітко, що і підтверджено в судових рішеннях. Без завдання шкоди іншим учасникам дорожнього руху водієві за незаконне використання електронного пристрою випишуть штраф у 200 євро, тобто майже 10 000 гривень.

Приємна новина все-таки є: деякі виробники автомобілів вже почали встановлювати замість цифрових команд у сенсорних пристроях класичні регулятори у вигляді кнопок, важелів чи регуляторів контактної невізуальної дії, за які штраф не передбачений.