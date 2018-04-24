Якщо ви були у сучасних кінотеатрах-атракціонах, що рясніють вивісками на кшталт 5D, 8D або навіть 10D – салон Volvo S90 Excellence вас навряд чи вразить.

Флагманський седан Volvo S90 у Китаї має спеціальне виконання Excellence, недоступне для інших ринків. Модель має подовжену колісну базу, найповнішу комплектацію з розкішним оснащенням і передбачає, що за кермом сидітиме шофер.

А заможний пасажир у цей час на задньому кріслі з функцією масажу може повністю розслабитись, завдяки синхронному впливу на усі органи почуттів.

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Для виставки у Пекіні шведська компанія підготувала спеціальний релакс-комплекс для S90. Працює це так: на смартфон потрібно встановити додаток і у ньому обрати одну з семи візуальних тем: “Північне сяйво”, “Скандинавський ліс”, “Лебедине озеро”, “Архіпелаг”, “Дощ”, “Ніч” і “Свобода”. Відповідне відео, синхронізоване зі звуками і запахами, проектується на стелю автомобіля, створюючи особливу атфосферу у салоні.

Візуальні ефекти доповнюються аудіо, що лунає з динаміків преміальної системи Bowers & Wilkins, вбудованих у підголовники задніх крісел. Одночасно зі звуком та візуальною проекцією ароматизатор на центральному тунелі розпорошує один з ароматів від шведської парфумерної марки Byredo: “Симфонія”, “Природа” або “Енергія”.



Представники Volvo кажуть, що такий комплексний чуттєвий досвід запропоновано вперше у історії автомобільної індустрії. Мовляв, окремо усі ці речі у автомобілях є – аудіосистеми, ароматизатори, навколишнє підсвічування, але синхронно вони працюють лише у китайському Volvo S90 Excellence. Автомобіль буде представлений на автошоу у Пекіні 25 квітня.

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