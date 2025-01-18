Виробник електромобілів для NASA та Пентагону припинив своє існування

Canoo озвучила прикру новину за три дні до скасування Трампом указу Байдена щодо електромобілів. Справи у виробника автомобілів йшли кепсько навіть попри його перспективні пілотні програми в USPS, армії США та навіть широко розрекламовану співпрацю з NASA, пише electrek.co.

У виробника електричних фургонів та пасажирських малогабаритних комерційних машин щось пішло не так. Намагання зайняти гідну нішу у виробництві екологічно чистих транспортних засобів успіху не досягли. Виробити достатньо транспортних засобів для задоволення попиту також не вдалося.

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Ще якийсь тиждень тому редакція Авто24 писала про успішне тестування британською поштовою службою електричних фургонів Canoo. Однак поштовики не тільки Великої Британії, але й США, мабуть, залишаються без таких машин.

З приходом у Білий дім Дональда Трампа та запровадження ним нової державної політики щодо електромобілів це вже остаточно нездійсненно. Так що звернення до глави 7 Кодексу США про банкрутство є для Canoo кінцем шляху.

У результаті подання згаданої декларації компанія Canoo негайно припинила свою діяльність. Це сталося 17 січня о 20:15. Наступним кроком у розпуску компанії стане довірена особа, призначена судом, яка керуватиме ліквідацією решти активів компанії.

"Ми хотіли б подякувати співробітникам компанії за їх відданість і наполегливу роботу. Ми знаємо, що ви вірили в нашу компанію, як і ми. Ми щиро розчаровані тим, що все так сталося. Ми також хотіли б подякувати NASA, Міністерству оборони, Поштовій службі США (USPS), штату Оклахома та Walmart за їхню віру в наші продукти та нашу компанію. Це дуже важливо для кожного в компанії", — сказав генеральний директор Canoo та один із найбільших інвесторів компанії Тоні Аквіла.

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Тим часом в мережі не стихають надії, що сучасне виробництво хтось викупить і випуск легких електричних машин комерційного сегменту відновиться. Однак це все лише роздуми прихильників бренду, не закріплені жодним підґрунтям чиїхось комерційних інтересів.