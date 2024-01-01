Як Джо Байден причетний до нових комунальних авто в Одесі

Законтрактований та проплачений за часів президентства Джо Байдена спецтранспорт нещодавно був виготовлений та переданий комунальникам. За виділені кошти американських платників податків фонд USAID ще торік замовив ряду українських міст машини у вигляді аварійно-ремонтних фургонів на шасі Isuzu NPR75L-K.

Новину про надходження трьох машин на своєму сайті розмістила мерія Одеси. Як видно з нанесених на фургони написів, отримувачем техніки стало комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси".

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Виконавцем замовлення міжнародного фонду USAID, незалежної агенції федерального уряду США, є український завод "Спец-Ком-Сервіс", що діє під торговою маркою Polycar.

Фото: мерія Одеси

Відповідно до технічних умов, фургон розділений на два відсіки, один з яких призначений для комфортного розміщення бригади з 6 осіб, а другий відсік призначений для спеціалізованого обладнання та інструментів.

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Про автомобілі Isuzu N-серії редакція Авто24 писала уже не раз. А ось про спеціально розроблений фургон для служби теплопостачання коротко розповісти варто.

Як видно з фото, фургон виготовлений за безкаркасною схемою з сендвіч-панелей з обов’язковим утеплювачем, що забезпечує міцність, але водночас є легким і достатню термоізольованим. Усередині й зовні в конструкції передбачено цілу низку рішень, що підвищують зносостійкість, захист від пошкоджень і води, що позитивно впливає на термін експлуатації.

Фото: мерія Одеси

Технологічний (вантажний) відсік з додатковими нішами спроєктовано так, щоб автомобіль міг взяти на борт максимальний набір обладнання, необхідного в процесі ремонту. У комплектації передбачені зварювальний інвертор, генератор, мотопомпа для брудної води, а пост газозварювальника-різальника обладнано пропановим і кисневим балонами, газовим різаком і комплектом рукавів та манометрів.

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Пасажирський кубрик у вигляді купе має автономний обігрівач, оглядове широке вікно, кондиціонер. Сидіння за стандартами облаштовані ременями безпеки, є гарне освітлення салону, зв'язок з кабіною тощо.

Це не перший пакет допомоги техніки аварійного призначення від USAID. У 2023 році КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало три аварійні машини від цього міжнародного фонду у межах проєкту енергетичної безпеки. Ті "летючки" мають таке ж виконання фургона. Різниця лише в тому, що кабіни шасі лишилися оригінальними в білій фарбі, а у нинішньому пакеті вони жовто-червоні, як у весь фургон.

Той спецтранспорт вже довів свою ефективність у найскладніших ситуаціях, забезпечуючи оперативне реагування та якісне виконання ремонтних робіт.