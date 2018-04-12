В Українському союзі промисловців та підприємців зібралися чиновники та підприємці, які вирішили врятувати вітчизняний автопром.

11 квітня 2018 року в приміщенні Українського союзу промисловців та підприємців під головуванням його керівника Анатолія Кінаха зібрався "круглий стіл" з очільників вітчизняних автомобільних заводів та профільних асоціацій. Вони обговорювали можливі шляхи відродження української галузі з виробництва легкових та вантажних автомобілів та автобусів.

За словами глави Українського союзу промисловців та підприємців Анантолія Кінаха, "через знищення автоіндустрії в Україні країна втратила не лише 40 тисяч робочих місць в автопромі, а також близько 200 тисяч місць в суміжних галузях. Окрім того, ми втрачаємо конкретних виробників – Київський мотоциклетний, Мелітопольский моторний, Іллічівський агрегатний та інші автозаводи", - стверджує Анатолій Кінах.

"У 2008 році автовиробники вклали в підприємства галузі близько мільярда доларів. В той час загальний розмір сплачених ними податків сягав 900 млн. доларів, - згадує Кінах.

Водночас в наших сусідів розвивається автомобільна галузь. Наприклад, в Узбекистані прийнято низку законів зі стимулювання виробництва, діють системні державні програми, відкрито філіал Туринського університету, де готують кадри, створено потужний завод з виробництва двигунів. Сьогодні в галузі автомобілебудування Узбекистану працює близько 40 тисяч чоловік, що дає майже 300 тис. зайнятих в інших галузях".

"Ми не ведемо переговори з Євросоюзом з приводу пом’якшення експорту автомобілів в ЄС, хоча він готовий вести їх, вважаючи стан вітчизняного автомобілебудування", - Анатолій Кінах.

На "круглому столі" нардеп Віктор Галасюк заявив про намір підвищити мита на імпорт готових автомобілів в Україну.

Михайло Резнік, голова асоціації "Укравтопром", стверджує, що "нам відомі усі методи стимулювання виробництва. Треба їх лише впроваджувати. Наприклад, створення утилізаційного збору в Україні та Росії різко збільшило кількість вироблених автомобілів.

Україна не втратила шанс повернутися до "клубу" автовиробників, - впевнений Михайло Резнік. - Адже сьогодні в світі виробляється 94 млн. автомобілів, прогноз його виробництва у 2020 році - 110 млн. Тож світовий автопром шукає потужності для виробництва автомобілів, і нам треба надати ці умови виробникам".

Олександр Козис, глава правління корпорації "УкрАвто", занепокоєний нинішнім розвитком виробництва автокомпонентів: "Прекрасно, що в нашій країні створюються такі підприємства. Однак вони працюють на давальницькій схемі. Це означає, що ні належних податків вони не сплачують, ні висококваліфікованої робочої сили не потребують, ні кооперації з іншими вітчизняними виробниками не мають. Тому потрібна комплексна програма з розвитку промисловості".

"Автовиробники ніколи не просили грошей, а просили лише нормальних умов роботи" – Олександр Козис.

Олег Боярин, глава асоціації роботодавців автомобільної промисловості, президент заводу "Єврокар" впевнений, що "в нашій країні – криза стратегічного системного управління економіки. Зараз популізм політиків процвітає, однак швидкі та прості рішення не принесуть результату. З іншого боку, системні рішення не матимуть моментального рішення, тому вони непопулярні".

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"Сьогодні світова автомобільна галузь на порозі кардинальних змін, і за найближчі 50 років буде повністю змінена концепція транспорту. Україні потрібно боротися за цю частку промисловості. Це виробництво електромобілів та автономного транспорту", - Олег Боярин.

Перший заступник голови Львівської обладміністрації Ростислав Замлинський розповів, що "в Львівській області найбільше в країні виробників автокомпонентів. Вони є найбільшими платниками податків та дають кожен третій експортних долар в області. Вони платять легальну заробітну плату, і на початках вони використовували дешеву робочі силу.

Однак сьогодні навіть середній та вищий інженерний склад – українці. Ми ведемо перемовини про розширення виробництва більш трудомісткої продукції. Наприклад, вже в цьому році буде відкриття третього заводу з виробництва сидінь для автомобілів”.

“З іншої сторони, регіони потребують транспорту – медицина, шкільні автобуси, мала сільськогосподарська техніка, транспорт для людей з особливими потребами тощо, – каже Ростислав. - Такої техніки українського виробництва майже нема, однак попит територіальних громад, причому платоспроможний, є".

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Олег Папашев, заступник голови правління корпорації "УкрАвто" з питань виробництва, впевнений, що "Україна не зацікавлена у виробництві електромобілів, адже надала пільги зі сплати ПДВ при ввозі таких транспортних засобів, а не їх виробництва. Те ж саме – з сільськогосподарським виробництвом: мито на готову продукцію нульове, на компоненти – 5-10%.

На сьогодні в світі існує тенденція переносити оподаткування з виробництва на споживання. В Європі ПДВ становить 23-27%. Це дає можливість створювати власну продукцію, яка буде конкурентоспроможною як в себе в країні, так і за кордоном. Пропоную взяти на озброєння цю тенденцію".

Вадим Шкарупін, глава правління корпорації "Еталон" зазначив, що "чотири роки тому структура ринку автобусів була такою: 85-90% - комерційні споживачі, інші – держсектор. За минулий рік ситуація інша: 74% споживає держсектор, і лише 26% - комерційні підприємства. Сьогодні потужності автобусних підприємств становлять 10-12 тисяч транспортних засобів, однак споживачів цієї продукції майже немає. Ми чекаємо на комерційний сектор, який буде купувати автобуси".

"Білорусія виграє багато тендерів з поставки своєї продукції в Україну, хоча на своїй території визнала українські сертифікати відповідності на транспортні засоби не чинними", - Анатолій Кінах.

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Олена Чепіжко, радник голови Федерації роботодавці автомобільної галузі, вважає, що "потрібно створити умови для розвитку електромобільної промисловості, зменшити мита на експорт автомобілів до Євросоюзу, вирішити проблему з ввозом "євроблях".

Сергій Петренко, директор виконавчою дирекції Федерації роботодавців Україні бачить проблему у тому, що "Верховна Рада ніяк не може включити до порядку денного проект про підтримку електромобілів, ввезення авто на іноземних номерах. А це треба зробити обов’язково.

Окрім того, потрібно до кінця першого півріччя цього року розробити законопроект про підтримку вітчизняного автомобілебудування шляхом створення промислового кластеру".

Леонід Костюченко, президент АсМАП, зазначив, що "в Україні парк вантажних автомобілів складає всього 37% транспортних засобів стандарту Євро 5-6, тобто потенціал для оновлення рухомого складу величезний".

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За результатами "круглого столу" учасники ухвалили резолюцію, згідно якої протягом 2018 року потрібно ухвалити ряд законодавчих актів.

Зокрема, у першому півріччі 2018 року необхідно прийняти закони про переваги українських товарів на тендерах закупок для держсектору, підтримки галузі електромобілів, припинення ввозу авто на іноземній реєстрації, створення індустріальних кластерів, скасування акцизу на кузова для складання легкових автомобілів, тощо.

В другому півріччі 2018 року необхідно розробити та ухвалити концепцію розвитку автомобілебудування в Україні, соціальну програму запобігання трудової міграції за кордон та відновлення професійно-технічної освіти, в якій передбачити підготовку кадрів для автомобільної галузі. Також пропонується Міністерству економічного розвитку терміново розпочати переговори з Єврокомісією щодо дострокової лібералізації імпортних мит на автомобілі, які вироблені в Україні.