Затверджено нові маршрути для практичних іспитів на отримання водійських прав

Із 30 грудня 2025 року кандидати у водії складатимуть практичні іспити з керування транспортними засобами на оновленій локації територіального сервісного центру МВС № 8042 у Києві за адресою вул. Мрії, 19. Одночасно з поверненням центру на звичну для киян з 1943 року локацію впроваджуються нові маршрути складання практичної частини іспиту.

У Головному сервісному центрі МВС повідомляють, що практичний іспит з першого разу складає лише 18 відсотків кандидатів. Така ситуація несе у собі значні корупційні ризики: кандидати яких «завалюють» на екзамені звертаються за допомогою до інструкторів з водіння та керівників автошкіл, бігунків або купують підроблені посвідчення водія.

Застосування оновлених маршрутів розпочнеться одночасно з відновленням роботи сервісного центру на новій локації. Офіційне оприлюднення схем руху заплановане на 29 грудня 2025 року на сайті Головного сервісного центру МВС. Кандидатам у водії рекомендують завчасно ознайомитися з маршрутами, щоб краще підготуватися до практичного іспиту.

У сервісних центрах МВС підкреслюють, що впровадження оновлених маршрутів є частиною системної роботи з удосконалення екзаменаційних процесів. Декларована кінцева мета цих змін — підготовка відповідальних і безпечних водіїв та створення прозорих і рівних умов для всіх кандидатів. Адже теперішню ситуацію, коли понад 80% кандидатів провалюють іспити, важко назвати нормальною.