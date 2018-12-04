Це унікальний завод у Франції, де народжуються дива. І хоч це не Bugatti Divo, а його простіша версія Chiron, подивитись на це варто.

Кажуть, що дива творяться у будиночку Санта-Клауса у Лапландії. Якщо ви вже дорослі і не вірите у казки, ось вам реальна розповідь про місце, де народжуються дива.

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На заводі Bugatti у Мольземі, що у Франції, випускається модель Chiron. У травні цього року фірма викотила з заводу соту машину з 500, котрі заплановані до виробництва, тож залишилось зібрати ще близько чотирьох сотень. Це не надто вражаючий об’єм для сучасної автоіндустрії, однак враховуючи вартість машин Bugatti (від 1,2 мільйонів доларів), виходить, що справи у компанії йдуть дуже непогано. Скільки Bugatti заробляє на кожному проданому автомобілі – точно невідомо, однак значно скромніші суперкари Ferrari приносять виробнику по 70 тисяч євро прибутку за кожну машину.

Фото: фабрика Bugatti у Мольземі / Bugatti

Повернемось до фабрики. Кожен Chiron збирається вручну з більш ніж 1800 деталей. Нещодавно представлений ультра-рідкісний гіперкар Divo також збирають тут. На мануфактурі у Мольземі працює усього лиш 20 майстрів. При цьому дизайнер марки, з яким клієнти узгоджують остаточний вигляд кожного автомобіля, знаходиться у Шато Сен Жан неподалік у тому ж містечку.

Дякуючи інтернет, Ютуб та відеоблогеру Shmee150 ми можемо зазирнути у святая святих Бугатті.

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