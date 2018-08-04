Серед новинок чеського автовиробника Skoda будуть як традиційні моделі, так і повністю нові.

Найближчі кілька років стануть для чеського автовиробника Skoda Auto дуже продуктивними. На ринок будуть виведені одразу 9 нових моделей. Журналісти британського AutoExpress дізнались, які саме.

Кінець 2018 року. "Заряджена" версія кросовера Skoda Kodiaq vRS, яка має дволітровий дизельний двигун, розвиватиме 237 кінських сил.



Початок 2019 року. Повністю нова Skoda Rapid отримає нову платформу та залишиться бюджетним авто.



2019 рік. Skoda Kodiaq Coupe поки ща заявлена як авто лише для китайського ринку. На жаль…



2019 рік. Третій, найменший кросовер у модельній гамі Skoda буде побудовано на базі Rapid.



2019 рік. Оновлений Skoda Superb матиме гібридний привід.



Кінець 2019 року. Першим електромобілем у чехів буде Skoda Citigo E. Невідомо, чи дійде він до України, адже бензинова версія у нас не продається.

Початок 2020 року. Четверте покоління Skoda Octavia матиме новий дизайн та серед інших, гібридний привід.

Кінець 2020 року. Перший електричний кросовер Skoda буде виглядати як концепт Vision E та коштувати більше 32 тисяч євро.

2021 рік. Нове покоління Skoda Fabia з’явиться через три роки, тому про неї майже нічого не відомо.

Нагадаємо, що гарячі електрокари Skoda матимуть бейдж eRS.