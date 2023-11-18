Більшість ініціатив від народних обранців стосується збільшення штрафів та введення відповідальності за дії, які зараз не вважаються порушенням. Але є і пропозиція, яка зменшить зловживання місцевої влади щодо евакуації авто.

Про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті, розповів народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

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Бали за порушення ПДР

Система балів за порушення ПДР, теоретично, має спонукати водіїв менше порушувати. Раніше, за радянських часів, у водіїв були спеціальні талони, у яких за певні порушення «кололи дірки». Система штрафних балів існує в багатьох країнах Європи, наприклад, у Німеччині. Повернення подібної системи (навіть у електронному вигляді), на перший погляд здається логічним кроком.

Проте варто зважати, що не всі водії проїжджають за певний проміжок часу однакову кількість кілометрів. У людини, яка їздить на машині лише на дачу на вихідних, і у таксиста, який намотує по 300 кілометрів за день, вірогідність скоєння порушень буде різною. Тож і ліміт порушень повинен бути різним.

Окрім цього, штрафні бали збільшують корупційні ризики з боку поліцейських. Якщо зараз відносно невеликі суми штрафів за найпоширеніші порушення ці моменти нівелюють, то водій, який вже матиме кілька штрафних балів, буде значно сильніше мотивований «домовитись» з інспектором.

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Прибрати 20 км/год, на які не діє штраф

Зараз штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів від дозволеної складає 340 грн. Більш ніж на 50 кілометрів – 1700 грн. Народні обранці пропонують прибрати ці 20 “нештрафованих” кілометрів і зробити більшу шкалу штрафів в залежності від швидкості.

Важливий момент: у населених пунктах максимальна дозволена швидкість руху складає 50 км/год. Це обмеження діє як на вузеньких вуличках, так і на шосе та проспектах, які мають по три або чотири смуги руху в одному напрямку, розділені відбійниками та не мають наземних пішохідних переходів. Рухатись такими дорогами зі швидкістю 50 км/год не зовсім логічно і діючі 20 кілометрів «люфту» нівелюють це обмеження. Звичайно, на таких дорогах можна поставити відповідні знаки, але місцева влада зазвичай не поспішає це робити (подібна практика поширена лише в кількох містах України).

Крім того, у більшості автомобілів спідометри неправильно показують швидкість, тому хоч якийсь "зазор" (наприклад, 5-10 км/год) має бути.

Якщо така ініціатива буде прийнята, рух у великих містах значно ускладниться. З іншого боку, нардеп Володимир Крейденко пропонує збільшити штрафи за значне перевищення швидкості до 20 тисяч гривень. «Якщо людина їде в місті зі швидкістю 190 або 200 кілометрів за годину, за це має бути суттєве покарання».

Штраф за гучний вихлоп

Зараз, під час воєнного стану, деякі громадяни лякаються гучних звуків. На думку Володимира Крейденко, відповідальність за гучний вихлоп має існувати.

У Раді вже зареєстровано відповідний законопроект. За перевищення рівня шуму пропонується встановити санкцію у фіксованому розмірі – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн), а у випадку повторності – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Заборонити дрифт

Заборона дрифту виглядає досить дивно, адже випадків, коли хтось з водіїв дрифтує на дорогах загального користування, вкрай мало. А найголовніше, що навряд чи штрафи зможуть зупинити тих, хто вирішив показати своє вміння перед друзями, або навпаки – випадково повело машину боком, наприклад, під час снігопаду.

Тим не менш, відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді. Він передбачає штрафи 8500 грн за перший випадок. Якщо водія помітять на дрифті вдруге протягом року, він отримає 17000 грн штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Евакуація авто тільки поліцією

Зараз евакуацією неправильно припаркованих авто займаються приватні фірми у тандемі з інспекцією з паркування. По суті, це просто бізнес на автомобілістах – забрати евакуйоване авто зі штрафмайданчика коштує близько двох тисяч гривень. Левова частка цих коштів йде приватним компаніям, у бюджет надходить незначна частка від цієї суми (штраф за порушення правил паркування 340 грн).

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Володимир Крейденко пропонує забрати в інспекторів з паркування повноваження з евакуації автомобілів і віддати їх поліції. У такому випадку евакуйовуватись будуть лише ті автомобілі, які дійсно перешкоджають руху.