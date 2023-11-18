Большинство инициатив от народных избранников касается увеличения штрафов и введения ответственности за действия, которые сейчас не считаются нарушением. Но есть и предложение, которое уменьшит злоупотребление местных властей по эвакуации авто.

О законодательных инициативах, которые сейчас рассматриваются в парламенте, рассказал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

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Баллы за нарушение ПДД

Система баллов за нарушение ПДД, теоретически, должна стимулировать водителей меньше нарушать. Раньше, в советское время, у водителей были специальные талоны, в которых за определенные нарушения «кололи дыры». Система штрафных баллов существует во многих странах Европы, например, в Германии. Возврат подобной системы (даже в электронном виде), на первый взгляд кажется логичным шагом.

Однако следует учитывать, что не все водители проезжают за определенный промежуток времени одинаковое количество километров. У человека, который ездит на машине только на дачу на выходных, и у таксиста, который наматывает по 300 километров в день, вероятность совершения нарушений будет разной. Поэтому и лимит нарушений должен быть разным.

Кроме того, штрафные баллы увеличивают коррупционные риски со стороны полицейских. Если сейчас относительно небольшие суммы штрафов за самые распространенные нарушения это нивелирует, то водитель, который будет иметь несколько штрафных баллов, гораздо сильнее мотивирован «договориться» с инспектором.

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Убрать 20 км/ч, на которые не действует штраф

Сейчас штраф за превышение скорости более чем на 20 километров от разрешенной составляет 340 грн. Более чем на 50 км – 1700 грн. Народные избранники предлагают убрать эти 20 "нештрафованных" километров и сделать большую шкалу штрафов в зависимости от скорости.

Важный момент: в населенных пунктах максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч. Это ограничение действует как на узеньких улочках, так и на шоссе и проспектах, которые имеют по три или четыре полосы движения в одном направлении, разделены отбойниками и не имеют пешеходных переходов. Двигаться по таким дорогам со скоростью 50 км/ч не совсем логично и действующие 20 километров «люфта» нивелируют это ограничение. Конечно, на таких дорогах можно поставить соответсвующее знаки, но местные власти обычно не спешат этот делать (подобная практика распространена лишь в нескольких городах Украины).

Кроме того, у большинства автомобилей спидометры неправильно показывают скорость, поэтому хоть какой-то “зазор” (например, 5-10 км/ч) должен быть.

Если такая инициатива будет принята, движение в больших городах значительно усложнится. С другой стороны, нардеп Владимир Крейденко предлагает увеличить штрафы за превышение скорости до 20 тысяч гривен. Если человек едет в городе со скоростью 190 или 200 километров в час, за это должно быть существенное наказание.

Штраф за громкий выхлоп

Сейчас, во время войны, некоторые граждане пугаются громких звуков. Поэтому, по мнению Владимира Крейденка, ответственность за громкий выхлоп должна существовать.

В Раде уже зарегистрировано соответствующий законопроект. За превышение уровня шума предлагается установить санкцию в фиксированном размере – 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн), а в случае повторности – 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 грн) с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Запретить дрифт

Запрет дрифта выглядит довольно странно, ведь случаев, когда кто-то из водителей дрифтует на дорогах общего пользования крайне мало. А самое главное, что вряд ли штрафы смогут остановить тех, кто решил показать свое умение перед друзьями, или наоборот – случайно повело машину боком, например во время снегопада.

Тем не менее, соответствующий законопроект уже зарегистрировано в Верховной Раде. Он предусматривает штрафы в 8500 грн за первый случай. Если водитель будет замечен на дрифте второй раз в течение года, он получит 17000 грн штрафа и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Эвакуация авто только полицией

Сейчас эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей занимаются частные фирмы в тандеме с инспекцией по парковке. По сути, это просто бизнес на автомобилистах – забрать эвакуированный автомобиль со штрафплощадки стоит около двух тысяч гривен. Львиная доля этих средств идет частным компаниям, в бюджет поступает незначительная доля этой суммы (штраф за нарушение правил парковки 340 грн).

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Владимир Крейденко предлагает забрать у инспекторов по парковке полномочия по эвакуации автомобилей и отдать их полиции. В таком случае эвакуироваться будут только автомобили, которые действительно препятствуют движению.