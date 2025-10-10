Daimler Truck і Toyota створили компанію Archion для виробництва вантажівок

Виробники звели в Archion свої дочірні компанії Mitsubishi Fuso та Hino з однією метою – сколихнути азійський ринок комерційних автомобілів. Про це розповідає спеціалізований ресурс verkehrsrundschau.de.

Щоправда, розпочне роботу новостворена холдингова компанія з виробництва комерційних автомобілів лише у 2026 році. Очікується, що цей гравець на ринку вантажної техніки створить нове підприємства в Ляйнфельден-Ехтердінгені та Kawasaki.

Редакція Авто24 не знайшла новизни у повідомленні про злиття інтересів Mitsubishi Fuso та Hino. Про це ми розповідали ще у червні. Однак нині з'явилися деталі подробиць щодо реорганізації та назви холдингової компанії.

Чого чекати від реорганізації

У проголошеній спільній заяві виробників йдеться, що вони досліджуватимуть синергетичне використання платформ для важких, середніх та легких комерційних автомобілів. Співпраця охопить сфери розробки, закупівель, виробництва та логістики.

В проєкті є масштабна реорганізація: до кінця 2028 року партнери планують об'єднати свої п'ять японських виробничих потужностей з виробництва вантажівок у три.

Очікується, що завод Hino в Хамурі буде передано Toyota, а завод Mitsubishi Fuso в Накацу буде інтегровано до заводу Kawasaki.

Метою є більш економна структура виробництва з кращим використанням потужностей та нижчими постійними витратами.

Ось чому так назвали холдинг

Визнані світові бренди дали пояснення щодо назви. Як з'ясувалося, назва Archion поєднує дві концепції:

Arches означає "арки" – символізуючи зв’язок між партнерами та їхніми зацікавленими сторонами.

Eons означає "вічність" і символізує дизайн сталого транспортного майбутнього – для кращого життя для майбутніх поколінь.

У кого контрольний пакет акцій

Обидві компанії мають намір володіти 25 відсотками акцій нової холдингової компанії Archion. Решта 50 відсотків надійдуть інвесторам.

Холдингова компанія має бути розміщена на Токійській фондовій біржі у квітні 2026 року та придбає 100 відсотків акцій Mitsubishi Fuso та Hino.

Як таке злиття позначиться на ринку України

Попри потужну популяцію по обидві сторони Дніпра комерційних машин Fuso та Hino, злиття виробничого та інтелектуального потенціалу цих двох виробників в один потужний холдинг не матиме для України якихось негативних наслідків.

Техніка й надалі активно постачатиметься на наш ринок. Так що дилерські осередки цих виробників не відчують від змін навіть найменших коливань.

Це стосується й вітчизняних виробників, які масово використовують шасі для виготовлення популярних в українських компаній самоскидів, сміттєвозів, автовеж та інших надбудов комунального, будівельного й аграрного призначення.