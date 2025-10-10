Daimler Truck и Toyota создали компанию Archion для производства грузовиков

Производители свели в Archion свои дочерние компании Mitsubishi Fuso и Hino с одной целью – всколыхнуть азиатский рынок коммерческих автомобилей. Об этом рассказывает специализированный ресурс verkehrsrundschau.de.

Правда, начнет работу новосозданная холдинговая компания по производству коммерческих автомобилей только в 2026 году. Ожидается, что этот игрок на рынке грузовой техники создаст новое предприятия в Ляйнфельден-Эхтердингене и Kawasaki.

Редакция Авто24 не нашла новизны в сообщении о слиянии интересов Mitsubishi Fuso и Hino. Об этом мы рассказывали еще в июне. Однако сейчас появились детали подробностей по реорганизации и названия холдинговой компании.

Чего ждать от реорганизации

В провозглашенном совместном заявлении производителей говорится, что они будут исследовать синергетическое использование платформ для тяжелых, средних и легких коммерческих автомобилей. Сотрудничество охватит сферы разработки, закупок, производства и логистики.

В проекте есть масштабная реорганизация: до конца 2028 года партнеры планируют объединить свои пять японских производственных мощностей по производству грузовиков в три.

Ожидается, что завод Hino в Хамури будет передан Toyota, а завод Mitsubishi Fuso в Накацу будет интегрирован в завод Kawasaki.

Целью является более экономная структура производства с лучшим использованием мощностей и более низкими постоянными затратами.

Вот почему так назвали холдинг

Признанные мировые бренды дали объяснения по поводу названия. Как оказалось, название Archion сочетает две концепции:

Arches означает "арки" – символизируя связь между партнерами и их заинтересованными сторонами.

Eons означает "вечность" и символизирует дизайн устойчивого транспортного будущего – для лучшей жизни для будущих поколений.

У кого контрольный пакет акций

Обе компании намерены владеть 25 процентами акций новой холдинговой компании Archion. Остальные 50 процентов поступят инвесторам.

Холдинговая компания должна быть размещена на Токийской фондовой бирже в апреле 2026 года и приобретет 100 процентов акций Mitsubishi Fuso и Hino.

Как такое слияние скажется на рынке Украины

Несмотря на мощную популяцию по обе стороны Днепра коммерческих машин Fuso и Hino, слияние производственного и интеллектуального потенциала этих двух производителей в один мощный холдинг не будет иметь для Украины каких-то негативных последствий.

Техника и в дальнейшем будет активно поставляться на наш рынок. Так что дилерские центры этих производителей не почувствуют от изменений даже малейших колебаний.

Это касается и отечественных производителей, которые массово используют шасси для изготовления популярных в украинских компаниях самосвалов, мусоровозов, автовышек и других надстроек коммунального, строительного и аграрного назначения.