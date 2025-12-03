Екзаменаційні хаби МВС: навіщо вони потрібні

В Україні продовжують розгортати мережу екзаменаційних хабів МВС – спеціалізованих сервісних центрів, у яких кандидати у водії складають теоретичні та практичні іспити за уніфікованими правилами.

Читайте також: Отримати "права" стане ще складніше: новий наказ МВС

Проблема полягає у значних корупційних ризиках, які створює існуюча система екзаменації. За офіційною статистикою Головного сервісного центру теоретичний екзамен провалює 79% кандидатів у водії. З практикою ситуація ще складніша – іспит не складають 84% кандидатів. Це сприяє зростанню попиту на послуги «бігунків» та шахрайських дій з боку кандидатів. Також чимало українців купують підроблені права.

Можливо ситуація зміниться, адже мета проекту екзаменаційних хабів МВС полягає у створенні повністю прозорої, стандартизованої та безбар’єрної системи оцінювання навичок майбутніх водіїв. Усі хаби обладнані однаково, дотримуються спільних процедур і забезпечують умови для проходження випробувань.

У приміщеннях таких центрів облаштовані просторі класи для складання теорії та сформовано великий автопарк для практичних іспитів. Автомобілі охоплюють усі ключові категорії – від легкових і мотоциклів до вантажівок та автобусів. Частина автопарку оновлена сучасними моделями з механічною коробкою передач, що дозволяє відпрацьовувати базові навички керування у реальних умовах.

Теоретичні класи

Кожен теоретичний клас обладнаний відеокамерами з аудіофіксацією, що усувають так звані «сліпі зони» та мінімізують ризики стороннього впливу. Робочі місця оснащені сучасними комп’ютерами та системою Face-ID, яка виключає можливість складання іспиту іншою особою.

Через зафіксовані спроби використання мікрокамер, окулярів із вбудованою оптикою та інших засобів прихованої передачі даних, у класах почали встановлювати захисні пластикові панелі перед моніторами. Вони унеможливлюють зйомку екрана технічними пристроями, що робить процедуру тестування більш захищеною від зовнішнього втручання.

Практичні іспити

Автомобілі, на яких складається практичний іспит, оснащені додатковими дзеркалами заднього виду, відеокамерами та засобами аудіозапису. Це дозволяє краще оцінювати виконання вправ і знижує ймовірність спірних ситуацій. Автопарк регулярно оновлюється моделями категорії В. Кандидати у водії можуть заздалегідь ознайомитися зі списком доступних автомобілів, де зазначено марку, рік випуску, тип трансмісії та сервісний центр, у якому ця модель використовується.

Можливі зміни

Ситуацію, коли близько 80% кандидатів не можуть чесно скласти іспит, складно назвати нормальною. Очевидно, що існуюча система екзаменації вимагає реформування та спрощення, Корупційні ризики, які виникли завдяки існуючій системі, сприяють появі на українських дорогах водіїв з підробленими або купленими правами, що становить небезпеку для громадян.

Можливість адекватного складання іспитів у системі, яка не намагається усіма можливими способами «завалити» кандидатів, сприятиме зменшенню корупції та кращій підготовці водіїв.