Черговий скандал не завадив мільярдеру знову опинитись у виграші.

Ілон Маск – голова компанії Tesla, викупив акцій своєї фірми на $9,997 млн і планує продовжити збільшувати свій пакет.

Наступного тижня Маск планує придбати акцій ще на $20 млн, повідомляє CNBC. Підприємець скуповує акції за ринковою вартістю і це є частиною домовленості між ним та комісією з цінних паперів і бірж США. Виконання умов договору дозволить зняти з Маска звинувачення у махінаціях.

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Нові пакети помітно не вплинуть на загальний обсяг акцій у руках засновника Tesla. Наразі Маску належить близько 20% акцій на суму близько $10 млрд. Компанія наразі оцінюється у більш як $50 млрд.

За підсумками розслідування висунутих проти Маска звинувачень, останній вже виплатив “Комісії” $20 млн штрафів через свій твітт. Офіційна претензія: введення інвесторів в оману, коли Маск написав на своїй сторінці, що “Тесла” змінює форму власності з публічної на приватну.

При цьому, Ілону Маску, незважаючи на усі складнощі його положення, навіть вдалось заробити за цей час. Випуск фінансового звіту компанії за третій квартал з позитивними результатами спричинив зростання ціни акцій Tesla на дев'ять відсотків з минулого тижня. Тож Маск, як найбільший акціонер, ще й заробив на скандалі.

“Комісія” наполягає, аби не пізніше 13 листопада Маск полишив пост голови ради директорів Tesla на три роки, маючи можливість обіймати посаду генерального директора і зберігаючи за собою полишене місце.

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