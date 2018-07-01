Інакше, як безумством назвати такий "модінг" не назвеш.

Диваків у нашому світі не бракує. Яких тільки чудернацьких транспортних засобів не створювали гаражні рукодільці, та часом дехто з них робить щось справді особливе.

Тут можна згадати і чоловіка у авто-ванні, і парочку на двосторонньому автомобілі або “найбезпечніший” джип у світі – це лише недавні творіння людей, що не бояться бути екстравагантними. Що ж до сьогоднішнього героя, то він, здається, просто майтер абсурдних творінь.

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Одне можна сказати точно, метою цього “кулібіна” було не покращення зовнішнього вигляду автомобіля – старенького седана Ford Crown Victoria, адже він навіть не потурбувався пофарбувати своє творіння. До речі, для свого авто-франкенштейна вигадник використав кузов від іншого Форд, причому дві окремі частини. Ну, добре, хоч не скотчем прикріпив!

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