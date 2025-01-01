Молодіжний електроскутер Nerva Lift для міської логістики за містом також не підведе

Новачок Nerva Lift отримав молодіжний спортивний дизайн, тоноване лобове скло та просторе сидіння для двох осіб – водія та пасажира.

Виробник зазначає, що цей акумуляторний самокат розроблявся для багатоцільового використання в міській зоні, хоча під час випадкових поїздок за межі населених пунктів на ґрунтових дорогах та автомагістралях він буде слухняним та продуктивним.

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Він має сучасний, молодіжний та спортивний дизайн, компактні розміри (довжина менш як два метри), висоту всього в 800 мм та низьку вагу 170 кг, що на 20 кг менше, ніж в EXE. При цьому його продуктивність, комфорт як водія, так і пасажира не постраждали.

Силове наповнення для приводу тут здійснюється завдяки електродвигуну, який розвиває максимальну номінальну потужність 6 кВт, що еквівалентно 8 к.с. з піковою потужністю 9,1 кВт (12,2 к.с.).

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Попри незначну кількість коней в одній шлеї, LIFT може набрати швидкість 100 км/год у режимі sport. Однак така прудкість притаманна хіба що не дуже частим заміським мандрівкам.

Його рідне середовище все-таки місто, а там щонайбільше можна на дроселі викрутити 50 км/год, як це передбачено ПДР.

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В середньому максимальний запас ходу становить 70 км. Однак у режимі eco, що найбільше підходить для міського руху, можна досягти максимального запасу ходу 130 км. Для змішаного руху місто-дорога-кільцева дорога оптимальне використання пропонується режим normal.

Проміжний, середній режим з максимально обмеженою швидкістю 80 км/год, передбачає максимальний запас ходу 90 км.

Акумулятор LFT Blade місткістю 4147 кВт-год від BYD заряджається від 0 до 100% лише за 3 години 42 хвилини, скорочуючи час зарядки не перевершує трьох годин.

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З обладнання NERVA LIFT слід виділити його вдосконалену 7-дюймову OLED-панель приладів у високоякісному кольорі з великою кількістю інформації, можливість підключення до мобільного телефону, GPS-навігатор завдяки підключенню до програми Carbit Ride та систему дистанційної діагностики.

Розробники також додали незалежну двоканальну антиблокувальну систему ABS у стандартній комплектації для дискових гальм, систему контролю тяги TCS, бардачок, роз'єм для заряджання USB.

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Зарядний відсік під сидінням для адаптера Type II на Schuko входить в стандартну комплектацію. Тут повністю світлодіодне освітлення та смарт-ключ без ключа.

Цінник вже озвучено. Nerva Lift в Іспанії продається за початковою ціною 4 690 євро, на європейському ринку буде трохи дорожче – доставлення безплатним не буває. У Німеччині він буде доступний для управління з водійським посвідченням класу A1 або водійським посвідченням класу B з номером ключа B196.