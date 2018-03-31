Кажуть, що сміх подовжує життя. А декому ще й допомагає примножувати статки - автомобільні компанії використовують "Всесвітній день дурнів", аби зайвий раз нагадати про себе. Що ж, ми не проти, адже це весело.

1920 року Еймос Маккінд з Окланду, що у Каліфорнії, вже збирався з роботи додому, коли помітив, що хтось замінив переднє колесо його мотоциклу на колесо від дитячого візку. Чоловік здогадався, що це справа рук його колеги на прізвище Мур. Вирівши не залишатись у боргу, Еймос вирішив зняти генератор з автомобіля Мура. Однак у процесі підготовки “пранку” його помітив поліцейський та заарештував бідолаху. Наступного ранку в суді Маккінд заявив, що більше ніколи не жартуватиме подібним чином.

Це витримка зі статті у газеті Oakland Tribune від 2 квітня 1920 року. Майже століття потому жартівники знаходять нові способи звеселити себе та оточуючих. Ось кілька прикладів авторських “пранків”.

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Та жартують першого квітня не лише водії, а й солідні автомобільні компанії. Раніше ми вже писали про жарти від автовиробників. Нижче представлена ще одна добірка історичних жартів від автокомпаній.

Найменший у світі фургон Volkswagen

Чотиримісна Mazda MX-5

Волохатий Skoda Yeti

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Папомобіль Hyundai i10

Mercedes Sprinter від AMG

Рефлекційна фарба Seat Leon

Кузов-хамелеон Skoda Fabia

Радіаторна решітка для грилю Jeep Wrangler

Енергоефективний Kia Soul

Магнітний фаркоп BMW

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Ламбо-двері Mini Cooper

Дистанційне керування пічкою з машини

Контроль та регулювання тиску у шинах

Дитячий візок BMW М

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Повітряна фіранка від дощу

Літаючий автобус

Безпілотний лондонський автобус

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