Представлено мінівен з телевізором на місці радіаторної решітки

Масив світлодіодів у передній частині автомобіля може світитися, відображаючи практично все, про що можна мріяти. Практично це аналог великого монітора для показу фото- та відеозображень.

Розробники назвали повністю електричний мінівен FX Super One "багатоцільовим автомобілем". Чи буде він мати попит – покаже час. В США мінівени втратили популярність в останні роки, оскільки попит перекинувся на позашляховики.

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За межами ринку США електричні фургони набагато популярніші. Це особливо актуально в Китаї, де доступно багато моделей електричних мінівенів. Нині свою нішу намагаються взяти акумуляторні Kia PV5, потенційний майбутній Chevy Express та майбутній фургон від Mercedes-Benz, що відповідають цьому критерію.

Фото: Faraday Future

У цей сегмент потрапляє американський стартап з виробництва електромобілі Faraday Future. Вважається, що він умовно американський через географічне розміщення в США. Однак це повноцінний "китаєць", оскільки заснований китайським бізнесменом YT Jia. Він "для годиться" віддав керівництво Маттіасу Айдту, а сам є співгенеральним директором компанії.

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Презентований на публічному заході в Лос-Анджелесі на приватному заході FX Super One (майже півторагодинний відеозвіт див. тут) поки не дає ажіотажних обіцянок, як інші моделі стартапа. Однак свою частку яскравих і дещо нереалістичних функцій він для роздумів підкинув.

Фото: Faraday Future

Найбільш резонансною функцією є AI face (Обличчя штучного інтелекту). Особливо впадає в око масив світлодіодів у передній частині автомобіля, замість решітки радіатора. Характеристики автомобіля здаються досить гнучкими та перспективними, але...

Фото: Faraday Future

В редакції Авто24 вже підкреслили, що використання під час руху того фронтального монітора під великим сумнівом, оскільки в багатьох країнах заборонені світлові гаджети у вигляді кліпаючих очей чи зі світлодіодними надписами, що відвертають увагу водіїв зустрічного транспорту і створюють загрозу безпеці на дорозі.

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Розробники відразу поставили межу між своїм "AI-MPV" та "традиційним мінівеном". Вони стверджують, що їх автомобіль матиме "баланс між розкішшю та преміумом", але з кращою потужністю та керованістю, ніж мінівени чи повнорозмірні позашляховики.

А ось вартість FX Super One не озвучувалася. Ймовірно, вона матиме "преміальну ціну", хоча в компанії при презентації натякнули, що вартість буде порівнюватися з традиційним мінівеном за загальною вартістю володіння і це буде "доступний масовий мінівен". Це підкуповує, але в масову доступність мало віриться. Втім, це "китаєць" і тут все може бути.

Фото: Faraday Future

Автомобіль показано у традиційному для мінівенів 3-рядному виконанні. Розробники припускають, що версії будуть в шести- та семимісному виконанні. При потребі можна сконфігуровати салон лише з 4 сидіннями для просторого заднього ряду з великим простором для ніг, телевізором та холодильником. Чотиримісна конфігурація "Goat Edition" також може конфігурувати версію для VIP-персон.

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Щоправда, поки все це прожекти. Faraday витратила багато часу, щоб поставити лише 16 автомобілів попередньоъ моделі, хоча планувала щорічно випускати 10 000 автомобілів до початку 2025 року. Тепер вона обіцяє абсолютно новий автомобіль, новий силовий агрегат та цілу купу незрозумілих абревіатур й брендингу. Це занадто.

Фото: Faraday Future

Чи стане FX Super One популярним – покаже час. В редакції Авто24 схиляються до думки, що нічого нового, окрім світлодіодної панелі спереду замість радіаторної решітки, розробники не придумали. Хіба що передбачається ще й гібридна версія.

Щодо дизайну, то тут також нічого нового. Подібну конфігурацію, за винятком окремих елементів, мають ще кілька мінівенів з класичним та електричним приводам. Хто в кого запозичував загальні риси – вже важко сказати.

Зовнішній вигляд якщо не один в один, то дуже схожий з добрим десятком мінівенів інших брендів. Колаж: Авто24

FX Super One дуже схожий на мінівен Great Wall Motors Wey Gaoshan як зовні, так і інтер’єром. Є подібність з мінівенами інших брендів і це не сприятиме просуванню новачка на ринок електромобілів сімейного типу. Хіба що цінник буде в межах "доступного масового мінівена".