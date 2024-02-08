Renault Symbioz матиме гібридний привід та прийде на заміну Kadjar вже навесні 2024 року.

Компанія Renault оприлюднила назву свого нового кросовера з двигуном внутрішнього згоряння в С-сегменті, який прийде на заміну Kadjar. Він називатиметься Renault Symbioz та буде представлено навесні 2024 року.

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Symbioz звучить як французьке «symbiose», що походить від давньогрецького «symbiosis», що означає «жити разом». Це цінність, глибоко вкорінена в ДНК Renault, із гаслом «автомобілі для життя».

Це слово схоже в багатьох мовах: «symbiosis» англійською, «simbiose» іспанською, «simbiosi» італійською, є воно і в українській мові як запозичене з європейських. Це робить назву Symbioz легкою для розуміння широкої аудиторії.

«Для нового компактного сімейного автомобіля ми хотіли отримати назву, що має значення, яке виражає тісний зв’язок між сім’єю та їх автомобілем. Назва Symbioz ідеально ілюструє життя з нашим автомобілем, місце, де пасажири є єдиним цілим зі своїм автомобілем і навколишнім середовищем," – говорить Сільвія Дос Сантос, керівник відділу стратегії найменування відділу маркетингу Renault.

Symbioz має новий фірмовий дизайн. Цей новий кросовер є найкомпактнішим гібридом у лінійці Renault C-сегменту, його довжина становить лише 4,41 м.

Інтер’єр розроблено таким чином, щоб задовольнити всю сім’ю, завдяки великому простору та місткості для завантаження.

Технології Renault, які будуть доступні у новинці:

панорамний скляний дах Solarbay нового покоління, заснований на технології PDLC, який стає непрозорим без жалюзі,

повний гібридний двигун E-Tech потужністю 145 к.с. зменшеної ваги (менше 1500 кг).

Таким чином, Renault у С-сегменті в Європі матиме такі моделі:

E-Tech Electric:

Mégane, високотехнологічний компакт - 4,20 м

Scénic, новий сімейний електричний стандарт - 4,47 м

Повний гібрид E-Tech:

Symbioz, компактний сімейний SUV - 4,41 м

Austral, високотехнологічний SUV преміум-класу - 4,51 м

Arkana, SUV-купе з динамічним дизайном - 4,56 м.

Нагадаємо, що французи вже показували деякі можливості Symbioz..