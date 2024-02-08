Renault Symbioz будет иметь гибридный привод и придет на замену Kadjar уже весной 2024 года.

Компания Renault обнародовала название своего нового кроссовера с двигателем внутреннего сгорания в С-сегменте, который придет на замену Kadjar. Он будет называться Renault Symbioz и будет представлен весной 2024 года.

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Symbioz звучит как французское "symbiose", что происходит от древнегреческого "symbiosis", что означает "жить вместе". Это ценность, глубоко укоренившаяся в ДНК Renault, с лозунгом "автомобили для жизни".

Это слово похоже во многих языках: "symbiosis" на английском, "simbiose" на испанском, "simbiosi" на итальянском, есть оно и в украинском языке как заимствованное из европейских. Это делает название Symbioz легким для понимания широкой аудитории.

"Для нового компактного семейного автомобиля мы хотели получить название, имеющее значение, которое выражает тесную связь между семьей и их автомобилем. Название Symbioz идеально иллюстрирует жизнь с нашим автомобилем, место, где пассажиры являются единым целым со своим автомобилем и окружающей средой," – говорит Сильвия Дос Сантос, руководитель отдела стратегии наименования отдела маркетинга Renault.

Symbioz получил новый фирменный дизайн. Этот новый кроссовер является самым компактным гибридом в линейке Renault C-сегмента, его длина составляет всего 4,41 м.

Интерьер разработан таким образом, чтобы удовлетворить всю семью, благодаря большому пространству и вместимости для загрузки.

Технологии Renault, которые будут доступны в новинке:

панорамная стеклянная крыша Solarbay нового поколения, основана на технологии PDLC, которая становится непрозрачной без жалюзи,

полный гибридный двигатель E-Tech мощностью 145 л.с. уменьшенного веса (менее 1500 кг).

Таким образом, Renault в С-сегменте в Европе будет иметь следующие модели:

E-Tech Electric:

Mégane, высокотехнологичный компакт - 4,20 м

Scénic, новый семейный электрический стандарт - 4,47 м

Полный гибрид E-Tech:

Symbioz, компактный семейный SUV - 4,41 м

Austral, высокотехнологичный SUV премиум-класса - 4,51 м

Arkana, SUV-купе с динамичным дизайном - 4,56 м.

Напомним, что французы уже показывали некоторые возможности Symbioz.