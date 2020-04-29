Как повлиял на переговоры с Renault карантин и что выпускает предприятие.

После новостей в конце 2019 года о сборке тестовой партии автомобилей Lada на мощностях Запорожского автозавода и появления этих машин в автосалонах корпорации “УкрАвто”, информация о проекте почти не появлялась.

Статистику по производству легковых автомобилей в ассоциацию "Укравтопром" ЗАЗ не предоставлял, поэтому собранная в рамках аудита продукция не считалась полноценным производством. Впрочем, руководство концерна Renault, которому принадлежит “АвтоВАЗ”, подтвердило факт переговоров и производственного аудита украинского предприятия.

В 2020 году, по информации некоторых СМИ, машинокомплекты для сборки автомобилей на ЗАЗ не поступали. Часть производственных мощностей ЗАЗа использовалась для производства мобильных офисов и автобусов, комплектующих для автомобилей и тому подобное.

На запрос “Авто24” относительно нынешней ситуации на заводе, пресс-секретарь корпорации “Укравто” Дмитрий Скляренко сообщил, что “на переговорный процесс относительно возможного запуска производства на мощностях ЗАЗа негативно повлияли карантинные ограничения”.

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Однако руководство ЗАЗа надеется, что после карантина “завод будет использовать все ресурсы, которые есть в наличии, чтобы возобновить профильную деятельность предприятия, создав новые рабочие места в регионе. Понятно, что для этого будут привлечены переговорные достижения предыдущих периодов”.

Таким образом, переговоры с французским концерном Renault, скорее всего, продолжаются. А этап аудита производства, наверное, пройден. “Это важный, но только первый шаг в дискуссиях вокруг производственных проектов”, – говорит представитель “УкрАвто”.

Напомним, что названы даты, когда крупные мировые автозаводы возобновляют производство.