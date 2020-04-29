Як вплинув на перемовини з Renault карантин та що випускає підприємство.

Після новин наприкінці 2019 року про складання тестової партії збирання автомобілів Lada на потужностях Запорізького автозаводу та появи цих машин в автосалонах корпорації “УкрАвто”, інформація про проект майже не з'являлася.

Статистику щодо виробництва легкових автомобілів в асоціацію “Укравтопром” ЗАЗ не надавав, тож складена в рамках аудиту продукція не вважалась повноцінним виробництвом. Втім, керівництво концерну Renault, якому належить “АвтоВАЗ”, підтвердило факт переговорів та виробничого аудиту українського підприємства.

В 2020 році, за інформацією деяких ЗМІ, машинокомплекти для складання автомобілів на ЗАЗ не надходили. Частина виробничих потужностей ЗАЗу використовувалась для виробництва мобільних офісів та автобусів, комплектуючих для автомобілів тощо.

На запит “Авто24” щодо нинішньої ситуації на заводі прес-секретар корпорації “Укравто” Дмитро Скляренко повідомив, що “на переговорний процес щодо можливого запуску виробництва на потужностях ЗАЗу негативно вплинули карантинні обмеження”.

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Однак керівництво ЗАЗу сподівається, що після карантину “завод буде використовувати всі ресурси, які є в наявності, щоб відновити профільну діяльність підприємства, створивши нові робочі місця в регіоні. Зрозуміло, що для цього будуть залучені переговорні досягнення попередніх періодів”.

Таким чином, перемовини з французьким концерном Renault, швидше за все, продовжуються. А етап аудиту виробництва, напевне, пройдено. “Це важливий, але тільки перший крок в дискусіях навколо виробничих проектів”, – говорить представник “УкрАвто”.

Нагадаємо, що названо дати, коли великі світові автозаводи відновлюють виробництво.