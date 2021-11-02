Эксперты оценили безопасность в краш-тестах и работоспособность электронных систем у электрокаров и машин с ДВС от Ford, Hyundai и Toyota.
С начала этого года эксперты организации Euro NCAP проверили 16 новых моделей автомобилей, 11 из которых получили пятизвездочный рейтинг. В новом раунде испытаний электрокар Ford Mustang Mach-E, компактный гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross, Hyundai Tucson четвертого поколения и электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 получили по пять звезд. “Четверку” получил лишь бюджетный субкомпакт Hyundai Bayon.
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Батарейный кроссовер Ford Mustang Mach-E отлично защищает всех, кто находится внутри авто, но, как можно увидеть в видео от Euro NCAP, не всегда замечает на дороге велосипедиста.
Ford Mustang Mach-E
- Общий рейтинг: ★★★★★
- Защита взрослых пассажиров: 92%
- Защита детей: 86%
- Защита пешеходов: 69%
- Системы безопасности: 82%
Компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, созданный на базе одноименного хэтчбека, имеет почти идентичные результаты в оценке Euro NCAP. Недостатки также перешли к этой модели из хэтчбека – это "мягкая" передняя часть, которая слишком сильно сминается при фронтальном столкновении.
Toyota Yaris Cross
- Общий рейтинг: ★★★★★
- Защита взрослых пассажиров: 86%
- Защита детей: 84%
- Защита пешеходов: 78%
- Системы безопасности: 81%
Новый Tucson не посрамил своего предшественника, сдав экзамены на “отлично”. Самую слабую защиту кроссовер показал при фронтальном ударе, в котором есть риск травмирования грудной клетки водителя. Шеи пассажиров в таких авариях также могут пострадать.
Hyundai Tucson
- Общий рейтинг: ★★★★★
- Защита взрослых пассажиров: 86%
- Защита детей: 87%
- Защита пешеходов: 66%
- Системы безопасности: 70%
Электрический Hyundai Ioniq 5 показал себя намного прочнее и безопаснее для пассажиров, чем Tucson. Электронные помощники и системы электрокара также оказались лучше. Доработки нужны разве что для усиления защиты “уязвимых пользователей”.
Hyundai Ioniq 5
- Общий рейтинг: ★★★★★
- Защита взрослых пассажиров: 88%
- Защита детей: 86%
- Защита пешеходов: 63%
- Системы безопасности: 88%
Hyundai Bayon построен по тому же рецепту, что и Toyota Yaris Cross – основой для него стал хэтчбек Hyundai i20. Как и хэтчбек, кроссовер получил от Euro NCAP четыре звезды. При этом Bayon считается одним из самых доступных кроссоверов в Европе.
Hyundai Bayon
- Общий рейтинг: ★★★★
- Защита взрослых пассажиров: 76%
- Защита детей: 82%
- Защита пешеходов: 76%
- Системы безопасности: 67%