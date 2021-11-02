Експерти оцінили безпеку у краш-тестах та працездатність електронних систем в електрокарів та машин з ДВЗ від Ford, Hyundai та Toyota.

Від початку цього року експерти організації Euro NCAP перевірили 16 нових моделей автомобілів, 11 з яких отримали п’ятизірковий рейтинг. У новому раунді випробувань електрокар Ford Mustang Mach-E, компактний гібридний кросовер Toyota Yaris Cross, Hyundai Tucson четвертого покоління та електричний крос-хетч Hyundai Ioniq 5 отримали по п’ять зірок. “Четвірку” отримав лише бюджетний субкомпакт Hyundai Bayon.

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Батарейний кросовер Ford Mustang Mach-E відмінно захищає усіх, хто знаходиться всередині авто, але, як можна побачити у відео від Euro NCAP, не завжди помічає на дорозі велосипедиста.

Ford Mustang Mach-E

Загальний рейтинг: ★★★★★

Захист дорослих пасажирів: 92%

Захист дітей: 86%

Захист пішоходів: 69%

Системи безпеки: 82%

Компактний кросовер Toyota Yaris Cross, створений на базі однойменного хетчбека, має майже ідентичні результати в оцінюванні Euro NCAP. Недоліки також перейшли до цієї моделі з хетчбека – це “м’яка” передня частина, яка занадто сильно зминається при фронтальному зіткненні.

Toyota Yaris Cross

Загальний рейтинг: ★★★★★

Захист дорослих пасажирів: 86%

Захист дітей: 84%

Захист пішоходів: 78%

Системи безпеки: 81%

Новий Tucson не посоромив свого попередника, склавши іспити на “відмінно”. Найслабший захист кросовер показав при фронтальному ударі, в якому є ризик травмування грудної клітки водія. Шиї пасажирів у таких аваріях також можуть постраждати.

Hyundai Tucson

Загальний рейтинг: ★★★★★

Захист дорослих пасажирів: 86%

Захист дітей: 87%

Захист пішоходів: 66%

Системи безпеки: 70%

Електричний Hyundai Ioniq 5 показав себе набагато міцнішим та безпечнішим для пасажирів, ніж Tucson. Електронні помічники та системи електрокара також виявились кращими. Доопрацювання потрібні хіба що для посилення захисту “вразливих користувачів”.

Hyundai Ioniq 5

Загальний рейтинг: ★★★★★

Захист дорослих пасажирів: 88%

Захист дітей: 86%

Захист пішоходів: 63%

Системи безпеки: 88%

Hyundai Bayon збудований за тим же рецептом, що й Toyota Yaris Cross – основою для нього став хетчбек Hyundai i20. Як і хетчбек, кросовер отримав від Euro NCAP чотири зірки. При цьому Bayon вважається одним із найдоступніших кросоверів у Європі.

Hyundai Bayon