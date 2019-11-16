Также подкинем идею для уикенда.

Tesla без водителя в машине и на автопилоте, которая едет по встречной полосе. Очень быстрый супер-багги Scuderia Cameron Glickenhaus Boot в пустыне. Еще в одной пустыне – Dodge Demon и Toyota Supra поднимают тонны песка в воздух. И трейлер нового фильма о гонках и гонщиках, который появился в украинском кинопрокате. Усаживайтесь удобнее в кресло и вознаградите себя за эту трудовую неделю просмотром интересных видео. Поехали!

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Очевидцы в канадском городе Ричмонд сняли забавный и одновременно немного пугающий факт нарушения ПДД системой автоматического управления Tesla Model 3. Машина без человека внутри, неожиданно "ожила" на парковке, самостоятельно выехала со стоянки, и двинулась на сигнал смартфона владельца, который, очевидно, вызвал ее через функцию Smart Summon. Вот только полосу для движения автомобиль почему-то выбрал не верную и поехал по "встречке". Обратите внимание на белый седан Volkswagen во второй части ролика, который проезжает мимо Model 3, как надо.

Видео: Richmond News

Tesla неоднократно предупреждала и отмечала, что система пока работает несовершенно, поэтому не стоит рассчитывать на ее безоговорочную работоспособность. А данный случай представители бренда даже прокомментировали, отметив, что ответственность за Ричмондский инцидент лежит полностью на владельце электрокара.

Видео: Richmond News

Во-первых, по условиям использования функции Smart Summon (а владелец обязательно нажимал кнопку "Согласен и принимаю") водитель должен держать автомобиль в поле зрения и контролировать его перемещение, во время самостоятельной "подачи", а во-вторых, в Ричмонде и всей канадской провинции Британская Колумбия движение беспилотников без водителя по дорогам общего пользования вообще запрещено.

Ранее мы уже рассказывали о бешеной "бахе" SCG Boot Джеймса Гликенхауса. Внедорожник с открытым кузовом, созданный по образцу и в честь Hurst Baja Boot 1960-х годов, имеет под капотом 6,2-литровый мотор GM LT4 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06 мощностью 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Все это стоит на больших "зубастых" колесах на высоте 394 миллиметра над землей. Гликенхаус планирует выступать на такой машине в гонках и продавать состоятельным клиентам, а данное видео можно считать одновременно показательной проверкой и рекламным роликом.

Видео: Jesse Glickenhaus

Ну хорошо, SCG Boot создан для песка и грязи. А как насчет неприспособленных спорткаров? Например, гипертрофированного мускулистого Dodge Challenger SRT Demon и лютого японского самурая Toyota Supra 2020. Ребята с канала DragTimes решили не просто погонять в пустыне на двух спортивных купе, но и проверить, какой из них лучше ускоряется на песке.

Видео: DragTimes

Оскароносные актеры Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл воссоздали для зрителей дуэт конструктора Кэрролла Шелби и гонщика Кена Майлза и их противостояние чемпиона 24-часовой гонки Ле Ман – команде Энцо Феррари с ее непобедимыми болидами. Как известно в тех гонках родился единственный серийный суперкар и, наверное, самый крутой автомобиль марки: Ford GT. Оригинальное название фильма "Ford v. Ferrari" украинские дистрибьюторы заменили на "Аутсайдеры", а в кинотеатрах его можно увидеть с 14 ноября.

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