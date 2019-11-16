Також підкинемо ідею для вікенду.

Tesla без водія в машини і на автопілоті, що їде зустрічною смугою. Дуже швидкий супер-баггі Scuderia Cameron Glickenhaus Boot в пустелі. Ще в одній пустелі – Dodge Demon та Toyota Supra здіймають тонни піску в повітря. І трейлер нового фільму про перегони і гонщиків, що з’явився в українському кінопрокаті. Вмощуйтесь зручніше у кріслі і винагородіть себе за цей робочий тиждень переглядом цікавих відео. Поїхали!

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Очевидці в канадському місті Річмонд зафільмували потішний і водночас трохи лякаючий факт порушення ПДР системою автоматичного управління Tesla Model 3. Машина без жодної людини всередині, несподівано “ожила” на парковці, самостійно виїхала зі стоянки, і рушила на сигнал смартфона власника, який, вочевидь, викликав її через функцію Smart Summon. От тільки смугу для руху автомобіль, чомусь, обрав не вірну і поїхав “зустрічкою”. Зверніть увагу на білий седан Volkswagen у другій частині ролика, який проїжджає повз Model 3, як треба.

Відео: Richmond News

Tesla неодноразово попереджала і наголошувала, що система поки працює недосконало, тож не варто розраховувати на її беззастережну працездатність. А данний випадок представники бренду навіть прокоментували, зазначивши, що відповідальність за річмондський інцидент лежить повністю на власнику електрокара.

Відео: Richmond News

По-перше, за умовами використання функції Smart Summon (а власник обов’язково натискав кнопку “Погоджуюсь і приймаю”) водій повинен тримати автомобіль у полі зору і контролювати його переміщення, під час самостійної “подачі”, а по-друге, у Річмонді і всій канадській провінції Британська Колумбія рух безпілотників без водія дорогами загального користування взагалі заборонений.

Раніше ми вже розповідали про скажену “баху” SCG Boot Джеймса Глікенхауса. Позашляховик з відкритим кузовом, створений за зразком і на честь Hurst Baja Boot 1960-х років, має під капотом 6,2-літровий мотор GM LT4 з механічним нагнітачем від Chevrolet Corvette Z06 потужністю 659 кінських сил і 881 Нм крутного моменту. Усе це стоїть на великих “зубастих” колесах на висоті 394 міліметри над землею. Глікенхаус планує виступати на такій машині в гонках і продавати заможним клієнтам, а данне відео можна вважати одночасно показовою перевіркою і рекламним роликом.

Відео: Jesse Glickenhaus

Ну добре, SCG Boot створений для піску і бруду. А як щодо непристосованих спорткарів? Наприклад, гіпертрофованого м’язистого Dodge Challenger SRT Demon та лютого японського самурая Toyota Supra 2020. Хлопці з каналу DragTimes вирішили не просто поганяти в пустелі на двох спортивних купе, а й перевірити, котрий з них краще прискорюється на піску.

Відео: DragTimes

Оскароносні актори Метт Деймон і Крістіан Бейл відтворили для глядачів дует конструктора Керролла Шелбі та гонщика Кена Майлза і їх протистояння чемпіону 24-годинних перегонів Ле Ман – команді Енцо Феррарі з її непереможними болідами. Як відомо у тих перегонах народився єдиний серійний суперкар і, напевно, найкрутіший автомобіль марки: Ford GT. Оригінальну назву стрічки “Ford v. Ferrari” українські дистрибутори замінили на “Аутсайдери”, а в кінотеатрах його можна побачити з 14 листопада.



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