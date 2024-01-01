Юные спортсмены получили немецкие микроавтобусы, а громады - турецкую спецтехнику

В последний день сентября транспорт пассажирского сегмента получили Николаевская областная коммунальная комплексная детско-юношеская школа №1 и областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту "Областной яхт-клуб".

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Адресная помощь спортивным учреждениям поступила от немецкого федерального агентства по оказанию технической помощи Technisches Hilfswerk (THW), чьи дарения техники в украинских городах уже хорошо известны и о которых редакция Авто24 сообщала.

В этом же транше вместе с автобусами для юных спортсменов пришла и спецтехника. Две громады Николаевщины получили крайне необходимые экскаваторы-погрузчики.

Для ведения хозяйственных работ в коммунальной сфере Очаковской и Софиевской громадам упомянутое выше агентство технической помощи передало по экскаватору-погрузчику Hidromek.

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Если микроавтобусы Sprinter в Украине уже хорошо известны нашим перевозчикам на регулярных пассажирских междугородних маршрутах, в корпоративном использовании, то спецтехника Hidromek менее известны, но они уже на слуху.

Особенно актуальны эти универсальные машины стали в годы войны, когда в громадах прифронтовой зоны, деоккупированных территорий прибавилось работ по восстановлению, ремонту, строительству.

Экскаваторы-погрузчики Hidromek легко узнаются среди аналогичных машин других брендов белым цветом корпуса. Кстати, это признанный цвет ООН для техники гуманитарных миссий. И хотя этот спецттранспорт прибыл не под патронатом ООН, гуманитарное назначение здесь определяющее.

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На Николаевщину доставлены самые популярные в линейке Hidromek модели HMK 102. Они считаются привлекательными в стоимости владения. Здесь тщательно подошли к силовому потенциалу – 102 л.с. от дизельного двигателя Perkins 1104D-44TA с максимальным крутящим моментом 410 Нм при 1400 об/мин. Для этой размерной группы экскаваторов-погрузчиков больше мощности и не требуется.

Разработчики наделили HMK 102 системой блокировки крутящего момента для уменьшения расхода топлива при движении по дороге. Итальянская гидравлическая станция Casappa DVP также считается одной из самых надежных в своем классе – обеспечивает самый результативный гидравлический привод на весь рабочий инструментарий.

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Фронтальный ковш вместимостью 1,2 кую.м получил максимальное усилие отрыва на ковше 6760 кгс, а на стреле – 7430 кгс. Грузоподъемность также приличная – 3 687 кг. Высота погрузки 3,23 м, разгрузки – 2,61 м.

Экскавационные операции с ковшом объемом 0,18 куб. м имеют максимальное усилие отрыва на ковше 6811 кгс, а на рукояти стрелы – 1986 кгс. Самое глубокое копание возможно на отметке 5,6 м.

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Помимо привлекательных операционных возможностей экскаваторов-погрузчики Hidromek, упомянутые громады получили на эти машины дополнительный карт-бланш – гарантию на 5 лет или 3 000 моточасов. Подобное сопровождение не каждый производитель машин может предложить.

Фото: Николаевская ОГА