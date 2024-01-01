Юні спортсмени отримали німецькі мікроавтобуси, а громади – турецьку спецтехніку

В останній день вересня транспорт пасажирського сегмента отримали Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька школа №1 та обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб".

Читайте також Що розмістили в кузовах "швидких" на базі Mercedes-Benz Sprinter

Адресна допомога спортивним установам надійшла від німецького федерального агентства з надання технічної допомоги Technisches Hilfswerk (THW), чиї дарування техніки в українських містах уже добрі відомі і про які редакція Авто24 повідомляла.

У цьому ж транші разом з автобусами для юних спортсменів прийшла й спецтехніка. Дві громади Миколаївщини отримали вкрай необхідні екскаватори-навантажувачі.

Для ведення господарських робіт в комунальній сфері Очаківській та Софіївській громадам згадане вище агентство технічної допомоги передало по екскаватору-навантажувачу Hidromek.

Читайте також Відрізану передню частину Mercedes-Benz Sprinter купили за 10 тисяч доларів

Якщо мікроавтобуси Sprinter в Україні вже добре відомі нашим перевізникам на регулярних пасажирських міжміських маршрутах, в корпоративному використанні, то спецтехніка Hidromek менш знані, але вони вже на слуху.

Особливо актуальні ці універсальні машини стали в роки війни, коли в громадах прифронтової зони, деокупованих територій додалося робіт з відновлення, ремонту, будівництва.

Екскаватори-навантажувачі Hidromek легко пізнаються з поміж аналогічних машин інших брендів білим кольором корпусу. До речі, це визнаний колір ООН для техніки гуманітарних місій. І хоча цей спецттранспорт прибув не під патронатом ООН, гуманітарне призначення тут визначальне.

Читайте також Екскаватор-навантажувач JCB в Києві отримав броньовану кабіну

На Миколаївщину доставлено найпопулярніші в лінійці Hidromek моделі HMK 102. Вони вважаються привабливими у вартості володіння. Тут ретельно підійшли до силового потенціалу – 102 к.с. від дизельного двигуна Perkins 1104D-44TA з максимальним крутним моментом 410 Нм при 1400 об/хв. Для цієї розмірної групи екскаваторів-навантажувачів більше потужності й не потрібно.

Розробники наділили HMK 102 системою блокування крутного моменту для зменшення витрати палива під час руху по дорозі. Італійська гідравлічна станція Casappa DVP також вважається однією з найнадійніших у своєму класі – забезпечує найрезультативніший гідравлічний привід на весь робочий інструментарій.

Читайте також Усі екскаватори-навантажувачі заводу ТДС викуплено до кінця року

Фронтальний ківш місткістю 1,2 кую.м отримав максимальне зусилля відриву на ковші 6760 кгс, а на стрілі – 7430 кгс. Вантажність також пристойна – 3 687 кг. Висота навантаження 3,23 м, розвантаження – 2,61 м.

Екскаваційні операції з ковшем об'ємом 0,18 куб. м мають максимальне зусилля відриву на ковші 6811 кгс, а на держаку стріли – 1986 кгс. Найглибше копання можливе на відмітці 5,6 м.

Читайте також На фронт йдуть екскаватори та багі: що це за техніка

Попри такі привабливі операційні можливості екскаваторів-навантажувачів Hidromek, згадані громади отримали на ці машини додатковий карт-бланш – гарантію на 5 років або 3 000 мотогодин. Подібний супровід не кожен виробник машин може запропонувати.

Фото: Миколаївська ОВА