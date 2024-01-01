Как и за что в Чехии штрафуют водителей

Новые штрафные санкции в Чешской Республике за превышение скорости вступили в силу в 2024 году. Об этом рассказывают аналитики Inelo, ведущего европейского разработчика программных продуктов для транспортной отрасли.

Нынешние финансовые санкции не означают, что проблемы закончились, поскольку превышение скорости на 10 км/ч и более приводит к получению штрафных баллов, а если вы едете более 40 км/ч в городской местности или на 50 км/ч за пределами населенных пунктов, то водителя лишают права управлять транспортными средствами на срок от 6 до 18 месяцев.

Читайте также Будут ли ограничивать скорость в Германии?

Размеры штрафов за превышение скорости в Чехии отличаются в зависимости от того, было ли зафиксировано нарушение в городе или за его пределами. В 2024 году административные штрафы колеблются от 1500 чешских крон (2 609 грн) до 3500 чешских крон (6 089 грн) и от 2000 (3 479 грн) чешских крон до 25 000 чешских крон (43 495 грн).



Что нового в измененных ПДД Чехии

Нынешняя поправка к чешскому Закону о дорожном движении внесла значительные изменения, в том числе и важные, но не ограничилась упрощением системы штрафных баллов. Ранее действующие пять категорий были заменены тремя штрафными баллами: 6, 4 и 2.

Согласно новым правилам, ужесточено наказание за нарушения, которые представляют наибольшую угрозу на дороге – например, управление автомобилем в состоянии алкогольного или другого опьянения, значительное превышение скорости или проезд на красный свет.

Читайте также Безопасная и установленная скорость: в чем разница

Высшие последствия ждут водителей, которые неоднократно совершают те же нарушения. Они уже воспринимаются как рецидивисты. В то же время уменьшены санкции за мелкие нарушения (например, неправильная парковка, езда с выключенным светом).

Кроме того, чешское правительство решило продлить срок лишения водительских прав в случае выявления серьезных нарушений.

Измененный закон также повышает допустимую скорость на отдельных участках автомагистралей – со 130 км/ч до 150 км/ч. На данный момент Минтранс определил три таких участка, которые планируется сделать доступными для водителей в 2026 году.

Читайте также Измерять скорость с помощью TruCam с рук нельзя: позиция суда



Порядок получения штрафа за превышение скорости

Превышение скорости в Чехии обычно определяется на основе прямых измерений, которые выполняются уполномоченными служащими. Нарушения также выявляют с помощью стационарных радаров и секционной системы контроля скорости.

В этом контексте следует отметить, что в Чехии запрещено использовать популярные программы, которые предупреждают водителей о расположении камер контроля скорости.

В случае автоматических систем чешская полиция направляет штраф за превышение скорости заказным письмом, который обычно доставляется в течение нескольких недель, хотя в некоторых случаях этот процесс может длиться до нескольких месяцев.

Читайте также Специальные камеры в Европе будут отслеживать иностранные машины, водители которых не оплатили штрафы

Сообщение содержит необходимую информацию о том, как оплатить билет, оформленный в Чехии, а также конечный срок оплаты, который составляет 15 дней.

Варианты обжалования штрафа

Действуют правила административного судопроизводства – водитель, получивший квитанцию в Чешской Республике, имеет право полноценно участвовать в производстве на каждом его этапе, что включает подачу заявлений, объяснений и обжалование решения.

Если водитель считает, что наказание, наложенное чешской полицией, является неоправданным, он должен отказаться от принятия и подписания билета. В ходе производства возможно обжалование вынесенных решений при условии соблюдения установленных сроков. В случае отрицательного решения во второй инстанции дело может быть передано в суд.

Читайте также Автовладелец из Флоренции "заработал" 176 штрафов и лишился авто

Ограничение скорости в Чехии и соответствующие штрафы

В зависимости от типа производства и того, насколько была превышена скорость, штрафы в Чехии в 2024 году колеблются от 1500 до 25 000 крон (от 2 609 до 43 486 грн).

Водитель транспортного средства с разрешенной общей массой до 3,5 тонн может двигаться за пределами города с максимальной скоростью 90 км/ч, на скоростной дороге – 110 км/ч, на автомагистрали – 130 км/ч.

Читайте также Полицейский пытался оштрафовать водителя беспилотного такси: видео

Водитель другого механического транспортного средства, например грузовика, может ехать с максимальной скоростью 80 км/ч. В городской зоне ограничение скорости в таком случае составляет 50 км/ч.

Вот какие ограничения скорости действуют в Чехии в 2024 году:

в городской местности – ограничение скорости 50 км/ч;

вне города – ограничение скорости 90 км/ч;

на скоростных магистралях – ограничение скорости 110 км/ч;

на автомагистралях – ограничение скорости 130 км/ч (и 150 км/ч на определенных участках).

Если скоростная или автомагистраль проходит через городскую территорию, максимальная разрешенная скорость ограничена 90 км/ч. Кроме того, автомагистралями разрешены только транспортные средства, конструкция (тип) которых позволяет развивать скорость не менее 80 км/ч.

И о штрафных баллах не забудьте

С 2006 года в Чехии действует система штрафных баллов. В соответствии с положениями Закона, каждому водителю могут начислить до 12 штрафных баллов. После достижения этого предела водительские права изымаются минимум на год. Чтобы их восстановить, водителю необходимо повторно сдать экзамен в автошколе и экзамен по психологии дорожного движения.

Пакет изменений, который привел к введению новых правил в Чехии в 2024 году, также предусматривает дополнительные требования к менее опытным водителям. "Испытательный срок" длится два года с момента получения водительских прав. В течение этого времени применяется лимит в 6 штрафных баллов, а серьезное нарушение может привести к потере ранее выданной лицензии на управление.

Более подробно об этом и многом другом можно прочитать здесь.