Як та за що у Чехії штрафують водіїв

Нові штрафні санкції в Чеській Республіці за перевищення швидкості набули чинності у 2024 році. Про це розповідають аналітики Inelo, провідного європейського розробника програмних продуктів для транспортної галузі.

Нинішні фінансові санкції не означають, що проблеми закінчилися, оскільки перевищення швидкості на 10 км/год і більше призводить до отримання штрафних балів, а якщо ви їдете понад 40 км/год у міській місцевості або на 50 км/год за межами населених пунктів, то водія позбавляють права керувати транспортними засобами на строк від 6 до 18 місяців.

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Розміри штрафів за перевищення швидкості в Чехії відрізняються залежно від того, чи було зафіксовано порушення в місті, чи за його межами. У 2024 році адміністративні штрафи коливаються від 1500 чеських крон (2 609 грн) до 3500 чеських крон (6 089 грн) і від 2000 (3 479 грн) чеських крон до 25 000 чеських крон (43 495 грн).



Що нового в змінених ПДР Чехії

Цьогорічна поправка до чеського Закону про дорожній рух внесла значні зміни, зокрема й важливі, але не обмежилася спрощенням системи штрафних балів. Раніше чинні п’ять категорій були замінені трьома штрафними балами: 6, 4 і 2.

Згідно з новими правилами, посилено покарання за порушення, які становлять найбільшу загрозу на дорозі – наприклад, керування автомобілем у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, значне перевищення швидкості або проїзд на червоне світло.

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Вищі наслідки чекають на водіїв, які неодноразово вчиняють ті самі порушення. Вони вже сприймаються як рецидивісти. Водночас зменшено санкції за дрібні порушення (наприклад, неправильне паркування, їзда з вимкненим світлом).

Крім того, чеський уряд вирішив продовжити термін позбавлення водійських прав у разі виявлення серйозних порушень.

Змінений закон також підвищує допустиму швидкість на окремих ділянках автомагістралей – зі 130 км/год до 150 км/год. Наразі Мінтранс визначив три такі ділянки, які планується зробити доступними для водіїв у 2026 році.

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Порядок отримання штрафу за перевищення швидкості

Перевищення швидкості в Чехії зазвичай визначається на основі прямих вимірювань, які виконуються уповноваженими службовцями. Порушення також виявляють за допомогою стаціонарних радарів та секційної системи контролю швидкості.

У цьому контексті слід зазначити, що в Чехії заборонено використовувати популярні програми, які попереджають водіїв про розташування камер контролю швидкості.

У випадку автоматичних систем чеська поліція надсилає штраф за перевищення швидкості рекомендованим листом, який зазвичай доставляється протягом кількох тижнів, хоча в деяких випадках цей процес може тривати до кількох місяців.

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Повідомлення містить необхідну інформацію про те, як оплатити квиток, оформлений у Чехії, а також кінцевий термін оплати, який становить 15 днів.

Варіанти оскарження штрафу

Діють правила адміністративного судочинства – водій, який отримав квитанцію у Чеській Республіці, має право повноцінно брати участь у провадженні на кожному його етапі, що включає подачу заяв, пояснень та оскарження рішення.

Якщо водій вважає, що покарання, накладене чеською поліцією, є невиправданим, він повинен відмовитися від прийняття та підписання квитка. У ході провадження можливе оскарження винесених рішень за умови дотримання встановлених строків. У разі негативного рішення у другій інстанції справа може бути передана до суду.

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Обмеження швидкості в Чехії та відповідні штрафи

Залежно від типу провадження та того, наскільки було перевищено швидкість, штрафи в Чехії у 2024 році коливаються від 1500 до 25 000 крон (від 2 609 до 43 486 грн).

Водій транспортного засобу з дозволеною загальною масою до 3,5 тонни може рухатися за межами міста з максимальною швидкістю 90 км/год, на швидкісній дорозі – 110 км/год, на автомагістралі – 130 км/год.

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Водій іншого механічного транспортного засобу, наприклад вантажівки, може їхати з максимальною швидкістю 80 км/год. В міській зоні обмеження швидкості в такому випадку становить 50 км/год.

Ось які обмеження швидкості діють у Чехії у 2024 році:

у міській місцевості – обмеження швидкості 50 км/год;

поза містом – обмеження швидкості 90 км/год;

на швидкісних магістралях – обмеження швидкості 110 км/год;

на автомагістралях – обмеження швидкості 130 км/год (і 150 км/год на визначених ділянках).

Якщо швидкісна або автомагістраль проходить через міську територію, максимальна дозволена швидкість обмежена 90 км/год. Крім того, автомагістралями дозволені лише транспортні засоби, конструкція (тип) яких дозволяє розвивати швидкість не менше 80 км/год.

І про штрафні бали не забудьте

З 2006 року в Чехії діє система штрафних балів. Відповідно до положень Закону, кожному водієві можуть нарахувати до 12 штрафних балів. Після досягнення цієї межі їхні водійські права вилучаються щонайменше на рік. Щоб їх відновити, водієві необхідно повторно скласти іспит в автошколі та іспит з психології дорожнього руху.

Пакет змін, який призвів до запровадження нових правил у Чехії у 2024 році, також передбачає додаткові вимоги до менш досвідчених водіїв. «Випробувальний термін» триває два роки з моменту отримання водійських прав. Протягом цього часу застосовується ліміт у 6 штрафних балів, а серйозне порушення може призвести до втрати раніше виданої ліцензії на управління транспортом.

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