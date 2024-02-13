Mitsubishi Endeavour - большой кроссовер, который выпускался с 2003 по 2011 год и был создан исключительно для рынка США. Учитывая то, что по показателям 2023 года, кроссоверы имеют наибольшую популярность среди покупателей, Mitsubishi вполне может возродить модель.

Модель Endeavour стал первым автомобилем из глобального плана Mitsubishi по покорению американского рынка под названием "Project America". И хоть кроссовер понравился покупателям, автомобиль все равно не оправдал ожиданий японского автопроизводителя и его сняли с производства.

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В 2023 году семью самыми продаваемыми автомобилями в Америке стали кроссоверы и внедорожники. Лидерство удержал Ford F-150, а за ним традиционно заняли второе место Chevrolet Silverado и RAM.

Mitsubishi Endeavour 2003 года

Следующей является Toyota RAV4, которая заняла четвертое место, а за ней - Tesla Model Y, которая также является самой продаваемой моделью в Европе. Шестой стала Honda CR-V, а седьмое место заняла GMC Sierra. Таким образом можно сделать вывод, что любой автопроизводитель, который имеет в своем модельном ряду, может рассчитывать на большой показатель продаж.

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Однако, это не касается компании Mitsubishi, которая за прошлый год имеет показатели проданных авто в США чуть больше чем 87 тысяч автомобилей. Оценивая масштаб, стоит отметить, что компания Honda, которая не является прямым конкурентом Mitsubishi, только за январь 2024 года продала 84 тысячи автомобилей.

Ходят слухи, что руководство компании рассматривает возможные пути увеличения продаж на ключевых мировых рынках. Поговаривают, что совет директоров Mitsubishi рассматривает возможность отказа от модели Mirage в США, которая является одной из самых доступных моделей бренда.

Возможно, его место займет новое поколение Endeavour, о создании которого также задумываются в генеральном офисе Mitsubishsi. Как гипотетический новый флагман, он может принести большую прибыль японской компании, если Mitsubishi сделает его достаточно привлекательным в среднем ценовом диапазоне до 40 тысяч долларов.

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Филиппинский виртуальный художник Энох Габриэль Гонсалес, известный в социальных сетях как enochgonzalesdesigns, создал для поклонников бренда Mitsubishi возможный дизайн новинки.

Он изобразил его как трехрядный кроссовер, конкурента Ford Bronco 4-Door, Jeep Wrangler или Toyota 4Runner. На изображениях заметно, что автор сделал его более крупным текущих Outlander і Outlander PHEV 2024 года.

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Точно не известно, действительно ли будет представлено новое поколение Mitsubishi Endeavour, однако стоит отметить, что эти изображения действительно выглядят довольно реалистично.