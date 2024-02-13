Mitsubishi Endeavour – великий кросовер, який випускався з 2003 до 2011 року й був створений виключно для ринку США. Враховуючи те, що за показниками 2023 року, кросовери мають найбільшу популярність серед покупців, Mitsubishi цілком може відродити модель.

Модель Endeavour став першим автомобілем з глобального плану Mitsubishi з підкорення американського ринку під назвою “Project America”. І хоч кросовер сподобався покупцям, автомобіль все одно не виправдав очікувань японського автовиробника і його зняли з виробництва.

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У 2023 році сімома найбільш продаваними автомобілями в Америці стали кросовери та позашляховики. Лідерство утримав Ford F-150, а за ним традиційно посіли друге місце Chevrolet Silverado та RAM.

Mitsubishi Endeavour 2003 року

Наступною є Toyota RAV4, яка посіла четверте місце, а за нею — Tesla Model Y, яка також є найбільш продаваною моделлю в Європі. Шостою стала Honda CR-V, а сьоме місце посіла GMC Sierra. Таким чином можна зробити висновок, що будь-який автовиробник, який має в своєму модельному ряду, може розраховувати на великий показник продажів.

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Однак, це не стосується компанії Mitsubishi, яка за минулий рік має показники проданих авто в США трохи більше ніж 87 тисяч автомобілів. Оцінюючи масштаб, варто зазначити, що компанія Honda, яка не є прямим конкурентом Mitsubishi, лише за січень 2024 року продала 84 тисячі автомобілів.

Ходять чутки, що керівництво компанії розглядає можливі шляхи збільшення продажів на ключових світових ринках. Подейкують, що рада директорів Mitsubishi розглядає можливість відмови від моделі Mirage в США, яка є однією з найдоступніших моделей бренду.

Можливо, його місце займе нове покоління Endeavour, про створення якого також замислюються в генеральному офісі Mitsubishsi. Як гіпотетичний новий флагман, він може принести більший прибуток японській компанії, якщо Mitsubishi зробить його досить привабливим у середньому ціновому діапазоні до 40 тисяч доларів.

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Філіппінський віртуальний художник Енох Габріель Гонсалес, відомий у соціальних мережах як enochgonzalesdesigns, створив для шанувальників бренду Mitsubishi можливий дизайн новинки.

Він зобразив його як трирядний кросовер, конкурента Ford Bronco 4-Door, Jeep Wrangler або Toyota 4Runner. На зображеннях помітно, що автор зробив його більшим поточних Outlander і Outlander PHEV 2024 року.

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Точно не відомо, чи дійсно буде представлено нове покоління Mitsubishi Endeavour, однак варто зазначити, що ці зображення справді виглядають досить реалістично.