Какие танки признали лучшими в мире: рейтинг

Эксперты технологии оборонной промышленности и индустриальной безопасности сформировали список основных боевых танков, переосмысливающих подход современных армий к огневой мощи, защите и сетевому бою.

По сообщению Army Recognition, список "самый свежий", потому что в рейтинговую таблицу вошел даже вчерашний турецкий дебютант Altay.

Читайте также Еще десять железнодорожных платформ грузятся танками Leopard 2A4 для Украины

Рейтинг показывает готовность военных к угрозам эры дронов и многодоменных операций. Это – самые масштабные изменения со времен окончания Холодной войны. Они направляют новое поколение основных боевых танков на новые стандарты живучести и боевой интеграции.

Список назвали "самым свежим"

Исследование показывает, что это не просто модернизация, а результат полномасштабных конструкционных переработок, направленных на противодействие роям дронов, барражирующих боеприпасов и высокоточного оружия для атаки сверху.

После введения Турцией Altay на действующую службу аналитики указывают на пять основных боевых танков, которые сейчас определяют передовой рубеж бронетанковой техники в 2024–2025 годах:

южнокорейский K3;

немецкий KF51 Panther;

американский M1E3 Abrams;

турецкий Altay;

британский Challenger 3.

Визуализация самых современных в мире основных боевых танков следующего поколения в 2025 году. Коллаж: Army Recognition

1. Южная Корея: основной боевой танк K3

Основной боевой танк K3, который сейчас находится на продвинутой стадии разработки компанией Hanwha Aerospace. Это уже полностью готовый танк следующего поколения, который к 2030 году заменит K2 Black Panther.

Читайте также Польская армия усиливается значительным количеством танков из Южной Кореи

Его башня со 130-мм гладкоствольной пушкой будет полностью беспилотной, с интегрированной. Члены экипажа будут работать из бронированной цитадели внутри корпуса, отделенной от корпуса боеприпасов и пушки.

2. Германия: Rheinmetall KF51 Panther

KF51 Panther, разработанный Rheinmetall, – это заявка Германии на лидерство в модернизации европейской бронетанковой войны с помощью масштабируемой модульной боевой платформы.

Она оснащена гладкоствольной пушкой Rh-130 L/52 с 50-процентным увеличением бронепробития по сравнению со старыми 120-мм системами.

Читайте также Немецкий танк Leopard 1 поможет сбивать "Шахеды"

"Пантера" использует проверенное шасси Leopard 2 в качестве основы, но включает пассивную композитную броню нового поколения с керамическими и реактивными слоями.

3. Соединенные Штаты: M1E3 Abrams

M1E3 Abrams – это самая амбициозная реконструкция основного боевого танка армии США за более чем четыре десятилетия. Танк использует достижения AbramsX в трех ключевых областях: двигательная установка, живучесть экипажа и цифровые системы.

Танк заменит устаревшую газовую турбину AGT1500 гибридно-электрической двигательной системой, вероятно, заимствованной в рамках программы Advanced Combat Engine (ACE). Это уменьшит расход топлива, минимизирует инфракрасную сигнатуру платформы.

Читайте также Американские танки Abrams в Украине получили динамическую защиту



4. Турция: основной боевой танк Altay

Турецкий основной боевой танк Altay официально начал поступать турецким сухопутным войскам, что свидетельствует о переходе страны от лицензионного производства к полномасштабному производству танков.

Разработанный BMC Defense, Altay со следующего года будет оснащен отечественным дизельным двигателем BATU V12 мощностью 1500 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Этот силовой агрегат позволяет танку развивать скорость до 70 км/ч и обеспечивает запас хода более 450 километров.

Вооружение включает 120-мм гладкоствольную пушку L/55, стабилизированную по всем осям и соединенную с цифровой системой управления огнем Aselsan VOLKAN-M, автоматическое распознавание целей и тому подобное.

Читайте также Турецкий танк получил название "Алтай", но с географией это не связано



5. Великобритания: Challenger 3

Программа Challenger 3 разработана компанией Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), модернизирует бронетанковые силы Британской армии путем полной замены башни и капитального ремонта систем.

Машина сохраняет корпус Challenger 2, но получает новую сварную стальную башню, оснащенную 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1.

Начальные серийные модели проходят проверку боевых стрельб и испытания мобильности в Великобритании и Германии, а начало международных операций запланировано на конец 2026 года.

Читайте также Как ВСУ используют британские танки Challenger 2 против рашистов



Вывод

Все идет к тому, что танки будущего должны думать, видеть и наносить удары быстрее, чем когда-либо прежде. Эти пять вышеперечисленных платформ показывают, что гонка за определение будущего бронетанковой войны не просто продолжается, но и ускоряется.