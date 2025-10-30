Які танки визнали найкращими у світі: рейтинг

Експерти технології оборонної та безпекової промисловості сформували список основних бойових танків, що переосмислюють підхід сучасних армій до вогневої потужності, захисту та мережевого бою.

За повідомленням Army Recognition, список "найсвіжіший", бо в рейтингову таблицю увійшов навіть вчорашній турецький дебютант Altay.

Рейтинг показує готовність військових до загроз ери дронів та багатодоменних операцій. Це - наймасштабніші зміни з часів закінчення Холодної війни. Вони спрямовують нове покоління основних бойових танків на нові стандарти живучості та бойової інтеграції.

Список назвали "найсвіжішим"

Дослідження показує, що це не просто модернізація, а результат повномасштабних конструкційних переробок, спрямованих на протидію роям дронів, баражуючим боєприпасам та високоточній зброї для атаки зверху.

Після введення Туреччиною Altay на діючу службу аналітики вказують на п'ять основних бойових танків, які зараз визначають передовий рубіж бронетанкової техніки у 2024–2025 роках:

південнокорейський K3;

німецький KF51 Panther;

американський M1E3 Abrams;

турецький Altay;

британський Challenger 3.

Візуалізація найсучасніших у світі основних бойових танків наступного покоління у 2025 році. Колаж: Army Recognition

1. Південна Корея: основний бойовий танк K3

Основний бойовий танк K3, який зараз перебуває на просунутій стадії розробки компанією Hanwha Aerospace. Це вже повністю готовий танк наступного покоління, який до 2030 року замінить K2 Black Panther.

Його башта зі 130-мм гладкоствольною гарматою буде повністю безпілотною, з інтегрованою. Члени екіпажу працюватимуть з броньованої цитаделі всередині корпусу, відокремленої від корпусу боєприпасів та гармати.

2. Німеччина: Rheinmetall KF51 Panther

KF51 Panther, розроблений Rheinmetall, – це заявка Німеччини на лідерство в модернізації європейської бронетанкової війни за допомогою масштабованої модульної бойової платформи.

Вона оснащена гладкоствольною гарматою Rh-130 L/52 з 50-відсотковим збільшенням бронепробиття порівняно зі старими 120-мм системами.

"Пантера" використовує перевірене шасі Leopard 2 як основу, але включає пасивну композитну броню нового покоління з керамічними та реактивними шарами.

3. Сполучені Штати: M1E3 Abrams

M1E3 Abrams – це найамбітніша реконструкція основного бойового танка армії США за понад чотири десятиліття. Танк використовує досягнення AbramsX у трьох ключових областях: рушійна установка, живучість екіпажу та цифрові системи.

Танк замінить застарілу газову турбіну AGT1500 гібридно-електричною рушійною системою, ймовірно, запозиченою в рамках програми Advanced Combat Engine (ACE). Це зменшить витрату палива, мінімізує інфрачервону сигнатуру платформи.

4. Туреччина: основний бойовий танк Altay

Турецький основний бойовий танк Altay офіційно почав надходити турецьким сухопутним військам, що свідчить про перехід країни від ліцензійного виробництва до повномасштабного виробництва танків.

Розроблений BMC Defense, Altay з наступного року буде оснащений вітчизняним дизельним двигуном BATU V12 потужністю 1500 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Цей силовий агрегат дозволяє танку розвивати швидкість до 70 км/год та забезпечує запас ходу понад 450 кілометрів.

Озброєння включає 120-мм гладкоствольну гармату L/55, стабілізовану по всіх осях та сполучену з цифровою системою керування вогнем Aselsan VOLKAN-M, автоматичне розпізнавання цілей тощо.

5. Велика Британія: Challenger 3

Програма Challenger 3 розроблена компанією Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), модернізує бронетанкові сили Британської армії шляхом повної заміни башти та капітального ремонту систем.

Машина зберігає корпус Challenger 2, але отримує нову зварну сталеву башту, оснащену 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1.

Початкові серійні моделі проходять перевірку бойових стрільб та випробування мобільності у Великій Британії та Німеччині, а початок міжнародних операцій заплановано на кінець 2026 року.

Висновок

Все йде до того, що танки майбутнього повинні думати, бачити та завдавати ударів швидше, ніж будь-коли раніше. Ці п'ять перерахованих вище платформ показують, що перегони за визначення майбутнього бронетанкової війни не просто триває, а й прискорюється.