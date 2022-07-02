Мотоциклы Jawa были едва ли не самыми желательными для украинских байкеров во второй половине XX в. Но чехословацкий производитель поставлял свою продукцию не только в советские республики, и для других рынков у него были особые модели.

Бездонный советский рынок мототехники был несколько специфичен. Абсолютному количеству потребителей требовалась просто рабочая лошадка – простая, надежная и ремонтопригодная. Другие соображения стояли не на втором, а вероятно, на десятом плане. Но вместе с сотнями тысяч "Яв" ежегодно мотоциклисты того времени получали дополнительные качества: комфорт и удовольствие от езды.

Начиная с середины 1950-х годов советские – в том числе и украинские – потребители получали доступ к мотоциклам Jawa нескольких поколений.

По сравнению с отечественными и другими мотоциклами-иномарками Jawa казалась хорошенькой игрушкой: тщательно подогнанные детали отделки, стиль в каждой мелочи экстерьера, мягкие ходы рычагов и педалей, легкий старт мотора... На ходу – минимум вибраций и шумов, и никаких тебе случайных поломок.

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Минусы у чехословацких мотоциклов тоже были, но техники без них не бывает. Словом, техникой из дружественной Чехословакии отечественные мотоциклисты были довольны. Между тем было в модельной линейке Jawa Moto и нечто особенное, что не попадало на максимально упрощенный советский рынок.

Это в Украине "Ява" могла быть только красной, но в других странах марка имела более широкую цветовую гамму. На фото – Jawa 350 Californian с системой Oilmaster.

Jawa Perak 250 Typ 11 (1947 – 1955)

Эта чехословацкая модель могла бы поставляться в большую дружественную страну, ведь она полностью отвечала критериям простоты и надежности. Но в то время к этому еще не были готовы ни производитель, ни потребитель. Между тем модель была почти революционной: в ней собрали все новации военных и первых послевоенных лет. Сварная трубчатая рама, телескопическая гидравлическая вилка спереди, мягкая “свеча” сзади, 250-кубовый двухтактный одноцилиндровый двигатель, 9 л.с. мощности и полуавтомат сцепления.

Jawa Perak оказалась едва ли не единственным современным мотоциклом в первые послевоенные годы: героические чехи создавали ее прямо во время нацистской оккупации.

Внешне – сама лаконичность: ничего лишнего, спрятаны не только приборы и контрольные лампы, но и карбюратор. Кстати, Perak на чешском языке значит “упругий” – так потребители оценили плавность хода.

Jawa 500 OHC Typ 15 (1952 – 1958)

Очень интересный мотоцикл, главным достоинством которого был двигатель. Передовой для свого времени четырехтактный 0,5-литровый силовой агрегат развивал 26 – 28 л.с. Причем делал это не по-тракторному – “на низах”, а “вверху”, на 5500 об/мин. Двухцилиндровый мотор имел распределительный вал в головках цилиндров, что для середины прошлого века было прогрессивным решением – не зря этот факт был вынесен в название модели (OHC).

Мощная пол-литровая Jawa 500OHC отличалась достаточно передовым как для начала 1950-х двигателем. Максимальная скорость – 135 – 147 км/ч.

Система смазки была налажена по-самолетному, с сухим картером и 4,5-литровым баком для масла. Примечательно, что экипажную часть в целом сохранили от тогдашней 250-кубовой модели.

Люди, которые принимали решение о сотрудничестве с Motokov (экспортная компания Чехословакии), решили, что для советских потребителей такой байк закупать не стоит. "Для чего нашим скорость 147 км/ч?", - вероятно, подумали большие начальники.

Jawa 350 Typ 633 Bizon (1970 – 1972)

Этот очень интересный мотоцикл должен был сменить на конвейере основную модель - "старушку" Typ 360 (она же "сливка"), но с новизной получился, как говорится, перебор. “Бизон” отличался от предыдущих не только нетривиальным дизайном, но и конструкцией основной части – рамы. Она была не трубчатой пространственного типа, а хребтовой, да еще и сваренной из сложных штампованных элементов.

Bizon должен был стать очередной моделью после "сливки", но потребитель его не принял. Чехи отреагировали быстро: через 2 года запустили еще одну новинку.

Двигатель был подвешен под рамой на двух точках, а задняя подвеска стала более жесткой в ​​поперечном направлении. Но радикализм в конструкции привел к увеличению массы и ухудшению управляемости из-за высокого центра тяжести. В экстерьере к смелому бензобаку добавились такие эстетические изъяны (с точки зрения давних поклонников марки) как грубые сварочные швы на самых видных местах рамы. Малым получился ход подвески обоих колес – 125 мм спереди и 90 мм сзади.

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Есть сведения, что указанная модель огорчила экспертов основного покупателя "Яв" того периода – советских товароведов. Не пошел Bizon и на других рынках, было выпущено суммарно лишь 4591 экземпляр с моторами 250 и 350 куб см. Так или иначе, но в Союз и в Украину в частности ни один из “Бизонов” не попал. Насколько известно "Авто 24", сегодня у украинских коллекционеров такой модели тоже нет – по крайней мере у тех, которые не скрывают свои собрания от общественности.

Jawa 350 Typ 360 Automatic (1964)

В целом это обычная модель Typ 360, но с добавлением к коробке автоматического центробежного сцепления. Вместо привычной "корзины" с набором дисков на первичном валу коробки сидела центробежная муфта. Она была похожа на применяемые сейчас на скутерах, но работала в масляной ванне.

Внешне Jawa Automatic отличалась выпуклой левой крышкой двигателя (не путать с приливом системы Oilmaster, который меньше и располагается ближе к передку).

Коробка также имела четыре передачи и нуждалась в их переключении педалью, но при этом достаточно было просто бросить газ. Рычаг сцепления на левой стороне руля все равно был на месте – им можно было помогать при трогании, оставался и полуавтомат сцепления, связанный с этим рычагом.

Около 90% всей продукции Jawa Moto поглощал советский рынок, но некоторые модели неплохо покупали и в странах Запада.

Jawa 350 Californian Typ 363 (1966 - 1973)

Модель на агрегатах базовой в то время модели "старушки". Но снаружи это был совсем другой мотоцикл. Пусть не такой стильный, как Typ 360, но визуально легкий, динамичный, в чем-то даже хулиганский. Модель хорошо продавалась не только в Штатах, но и по всему миру, и до сих пор считается самым известным изделием бренда.

Jawa Californian называют самой известной "Явой" в мире. Без особых новаций, но главными козырями были безотказность и комфорт.

В отличие от европейцев, двухтактный двухцилиндровый двигатель не нуждался в смешивании бензина с маслом перед заправкой. На "Калифорнии" была система Oilmaster с отдельным бачком для смазки и насосом. Который сам подавал масло в карбюратор, дозируя его в соответствии с оборотами. В Союзе о Californian знали только из рекламных плакатов, украшавших шоурумы фирменных "явовских" магазинов. В Киеве, кстати, такой был на Куреневке.

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