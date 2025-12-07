Немецкая компания возродила трехколесный фургон Piaggio Ape, но уже в электрическом исполнении

В отличие от итальянской версии Ape здесь есть одна существенная деталь: аккумулятор и электродвигатель осовременили Ari 345, что сочетает ностальгию с инновационными технологиями. Теперь к ранее сделанной машине с закрытой кабиной добавилась версия в ретро-стиле с открытым салоном без дверей, но жестким корпусом.

Об этом со ссылкой на производителя сообщает insideevs.de. Журналисты сразу уточняют, что название бренда происходит от японского слова "муравей", что символизирует компактность и одновременно высокую грузоподъемность техники.

"Муравьи" бывают разные

Вообще есть три версии надстройки – бортовой открытый кузов (Pickup), коробчатая платформа из сэндвич-панелей для доставки промышленных товаров "последней мили", почтовых посылок, бандеролей, пищевых продуктов (Box) и фудтрак (Food Truck).

Ari 345 Retro с кабинами открытого (слева) и закрытого (справа) типов. Фото: Ari Motors

Две модификации 345-го имеют три варианта длины кузова -- стандартный, средний L и удлиненный XL. И только фургончик с едой Food Truck поставляется в стандартном и среднем размере L.

Ari 345 уже называют практичным решением для городских перевозок, малого бизнеса и сферы общественного питания.

Ari 345 Pikcup

В этой версии трехколесный мопед для доставки грузов с открытой кабиной водителя и бортовой платформой доступен в максимальной длине загрузки до 1,49 метра и площадью платформы около 1,8 кв. м.

Борта откидываются с трех сторон, кузов самосвальный задней разгрузки. Фото: Ari Motors

Пикап с грузоподъемностью 325 кг подходит для использования в центре города службами доставки, ландшафтными компаниями, коммунальными или строительными предприятиями.

Кроме открытого кузова с откидными бортами, может быть в наращенной решетчатой конфигурации или брезентовой (тентовой) конструкции кузова.

Ari 345 Box

Здесь также открытая кабина водителя, но уже закрытый кузов фургонного типа. Надстройка с длиной загрузки до 1,55 метра обладает максимальным объемом загрузки почти 2 куб. м. Грузоподъемность такая же – 325 кг

Кубообразная надстройка из сэндвич-панелей имеет герметичную фурнитуру дверей, благодаря чему может перевозить продуктовую группу товаров. Фото: Ari Motors

Фургон подходит для использования внутри города службами доставки, малым бизнесом и поставщиками товаров. Кузов также может быть оснащен системой охлаждения и дополнительными боковыми дверями.

Ari 345 Food Truck

Этот "гастрономический" фургон имеет все необходимое для запуска маленького бизнеса. Независимо от того, будете ли вы продавать попкорн возле автокинотеатра, стоите на пляже с бургерами, хот-догами, шаурмой, картофелем фри, сэндвичами или продаете мороженое в парке, это – инструмент для зарабатывания денег.

Он может открывать борта кузова с любой стороны, кроме стенки от кабины.

Сделано по всем санитарным нормам, есть даже автономная система водоснабжения и водоотведения с резервуаром под днищем кузова. Фото: Ari Motors

Размер "муравья", а сила – вола

Трехколесник развивает максимальную скорость 45 км/ч и способен преодолевать до 100 км на одном заряде (с опциональной литий-железо-фосфатной батареей).

Силовой потенциал Ari:

Загородный режим – 6,3 кВт-ч;

Комбинированный режим – 5,8 кВт-ч;

Городской режим – 5,3 кВт-ч

Все модификации ограничены максимальной скоростью 45 км/ч. Для управления достаточно "прав" на мопед, что уже минимизирует поиск работника, потому что такое водительское удостоверение многие люди имеют еще со школьных лет.

Сколько стоит это удовольствие

Все модели практически одинаковы в цене относительно габаритных размеров (2,82 м в длину, 1,16 м в ширину и 1,70 м в высоту), колебания больше касаются конфигурации, размещенной за кабиной надстройки.

Стартовая цена базовой модели с открытой кабиной – 12 485 евро (без НДС). Закрытая кабина с одной дверью обойдется дороже на 1 460 евро.

Эргономика рабочего места, удобное кресло водителя обеспечивают комфорт и минимизируют усталость. Фото: Ari Motors

Еще один постулат привлекательности – важный и даже знаковый. Эксплуатационные расходы при цене электроэнергии 20 центов за кВт-ч на каждые 100 километров пробега для грузового трехколесного мотоцикла Ari 345 Retro составляют всего 1,20 евро. В конвертации это 60 грн на каждую сотню километров.

Заказанного "муравья" придется ждать

Ari 345 Retro собирается вручную в небольшой мастерской компании вблизи Лейпцига. Из-за особенностей производства срок ожидания заказа составляет около шести месяцев – так что, новые заказы планируется доставлять с весны 2026 года.

Немецкая Ari 345 Retro заменила итальянскую Ape

Дизайн нового трехколесника явно наследует Piaggio Ape, что более 70 лет оставался культовым транспортом Европы. Однако из-за ужесточения экологических норм его производство было прекращено в 2024 году. Ari 345 Retro позиционируется как "современная и экологическая альтернатива" классическому Ape.

"Мы очень рады предложить открытую версию по привлекательной цене. Большое количество положительных отзывов подтолкнуло нас к этому решению, чтобы еще точнее соответствовать потребностям наших клиентов", – отмечает соучредитель Ari Motors Томас Кувач.