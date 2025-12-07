Німецька компанія відродила триколісний фургон Piaggio Ape, але вже в електричному виконанні

На відміну від італійської версії Ape тут є одна суттєва деталь: акумулятор та електродвигун осучаснили Ari 345, що поєднує ностальгію з інноваційними технологіями. Тепер до раніше зробленої машини з закритою кабіною додалася версія у ретро-стилі з відкритим салоном без дверей, але жорстким корпусом.

Про це з посиланням на виробника повідомляє insideevs.de. Журналісти відразу уточнюють, що назва бренду походить від японського слова "мураха", що символізує компактність і водночас високу вантажність техніки.

"Мурахи" бувають різні

Взагалі є три версії надбудови – бортовий відкритий кузов (Pickup), коробчаста платформа з сендвіч-панелей для доставки промислових товарів "останньої милі", поштових посилок, бандеролей, харчових продуктів (Box) та фудтрак (Food Truck).

Ari 345 Retro з кабінами відкритого (ліворуч) та закритого (праворуч) типів. Фото: Ari Motors

Дві модифікації 345-го мають три варіанти довжини кузова – стандартний, середній L та подовжений XL. І лише фургончик з їжею Food Truck постачається у стандартному та середньому розмірі L.

Ari 345 вже називають практичним рішенням для міських перевезень, малого бізнесу та сфери громадського харчування.

Ari 345 Pikcup

У цій версії триколісний мопед для доставлення вантажів з відкритою кабіною водія та бортовою платформою доступний у максимальній довжині завантаження до 1,49 метра та площею платформи близько 1,8 кв. м.

Борти відкидаються з трьох сторін, кузов самоскидний заднього розвантаження. Фото: Ari Motors

Пікап з вантажністю 325 кг підходить для використання в центрі міста службами доставлення, ландшафтними компаніями, комунальними чи будівельними підприємствами.

Окрім відкритого кузова з відкидними бортами, може бути у нарощеній ґратчастій конфігурації або брезентовій (тентовій) конструкції кузова.

Ari 345 Box

Тут також відкрита кабіна водія, але вже закритий кузов фургонного типу. Надбудова з довжиною завантаження до 1,55 метра має максимальним об'ємом завантаження майже 2 куб. м. Вантажність така ж – 325 кг

Кубоподібна надбудова з сендвіч-панелей має герметичну фурнітуру дверей, завдяки чому може перевозити продуктову групу товарів. Фото: Ari Motors

Фургон підходить для використання всередині міста службами доставки, малим бізнесом та постачальниками товарів. Кузов також може бути оснащений системою охолодження та додатковими бічними дверима.

Ari 345 Food Truck

Цей "гастрономічний" фургон має все необхідне для запуску маленького бізнесу. Незалежно від того, чи ви продаватимете попкорн біля автокінотеатру, чи стоїте на пляжу з бургерами, хот-догами, шаурмою, картоплею фрі, сендвічами або продаєте морозиво у парку, це – інструмент для заробляння грошей.

Він може відкривати борти кузова з будь-якої сторони, окрім стінки від кабіни.

Зроблено за усіма санітарними нормами, є навіть автономна система водопостачання та водовідведення з резервуаром під днищем кузова. Фото: Ari Motors

Розмір "мурахи", а сила – вола

Триколісник розвиває максимальну швидкість 45 км/год і здатний долати до 100 км на одному заряді (з опціональною літій-залізо-фосфатною батареєю).

Силовий потенціал Ari:

Заміський режим – 6,3 кВт-год;

Комбінований режим – 5,8 кВт-год;

Міський режим – 5,3 кВт-год

Усі модифікації обмежені максимальною швидкістю 45 км/год. Для управління достатньо "прав" на мопед, що вже мінімізує пошук працівника, бо таке посвідчення водія багато людей має ще зі шкільних років.

Скільки коштує це задоволення

Усі моделі практично однакові в ціні щодо габаритних розмірів (2,82 м у довжину, 1,16 м у ширину та 1,70 м у висоту), коливання більше стосуються конфігурації, розміщеною за кабіною надбудови.

Стартова ціна базової моделі з відкритою кабіною — 12 485 євро (без ПДВ). Закрита кабіна з одними дверима обійдеться дорожче на 1 460 євро.

Ергономіка робочого місця та зручне крісло водія забезпечують комфорт, та мінімізують втому. Фото: Ari Motors

Є ще один постулат привабливості – важливий і навіть знаковий. Експлуатаційні витрати за нинішньої ціни електроенергії 20 центів за кВт-год на кожні 100 кілометрів пробігу для вантажного триколісного мотоцикла Ari 345 Retro становлять лише 1,20 євро. У конвертації це 60 грн на кожну сотню кілометрів.

Замовлену "мураху" доведеться чекати

Ari 345 Retro збирається вручну в невеликій майстерні компанії поблизу Лейпцига. Через особливості виробництва термін очікування замовлення становить близько шести місяців — отже, нові замовлення планується доставляти з весни 2026 року.

Німецька Ari 345 Retro замінила італійську Ape

Дизайн нового триколісника явно наслідує Piaggio Ape, що понад 70 років залишався культовим транспортом Європи. Однак через посилення екологічних норм його виробництво було припинене у 2024 році. Ari 345 Retro позиціюється як "сучасна та екологічна альтернатива" класичному Ape.

"Ми дуже раді запропонувати відкриту версію за привабливою ціною. Велика кількість позитивних відгуків підштовхнула нас до цього рішення, щоб ще точніше відповідати потребам наших клієнтів", — зазначає співзасновник Ari Motors Томас Кувач.