Объявлен рейтинг крупнейших автопроизводителей мира

В 2024 году на европейском рынке было продано 10,63 миллиона автомобилей – на 0,8 процента больше, чем в 2023 году.

Из десяти крупнейших производителей улучшить свои показатели продаж смогли только Geely, Ford и BYD. У остальных семи брендов статистика из зеленого поля ушла в красное, у некоторых существенно, утверждает издание Аutomobil Produktion, проанализировав прошлогодние результаты.

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Toyota Motor Corporation уменьшила продажи, но остается на вершине рейтинга, продав почти 10,8 миллиона автомобилей со своими марками Toyota, Daihatsu, Lexus и Hino. В 2023 году этот показатель составлял около 11,2 миллиона.

В то время как основной бренд (включая Lexus) зафиксировал лишь небольшие потери в 1,4 процента, особенно пострадал Daihatsu – минус 32 процента.

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Показатели продаж Volkswagen Group за 2024 год также очевидны. В целом компания продала 4,8 миллиона единиц, что примерно на 1,4 процента меньше, чем в 2023 году. Переход из зеленого в красное поле произошел в основном из-за падения продаж в Китае на 8,3 процента.

В Европе эти показатели также уменьшились на 1,77 процента. То, что общий результат не выглядит еще хуже, произошло благодаря Северной и Южной Америке. Там VW смог увеличить свои продажи на 18,4 и 21,1 процента соответственно.

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В 2024 году Volkswagen Коммерческие автомобили поставили немного меньше моделей, чем в предыдущем году. Всего их было 408 300 (-0,3 процента). Особенно хорошо продавались Caddy и Crafter. В то время как ID.Buzz остался на уровне 28 7000 продаж, модели Т потеряли 5,5 процента, а Amarok – 20,7 процента.

Бренд Audi в сбыте машин ушел в минус с двузначным числом. В 2024 году компания поставила 1 671 218 автомобилей – на 11,8 процента меньше, чем в 2023 году (1 895 240).

Падение зафиксировано на рынках всех мировых регионов – двузначные цифры. Однозначные цифры только в Европе, где обвал легче – в минус ушло лишь 5,9 процента.

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В Stellantis в 2024 финансовом году продажи машин снизились по сравнению с предыдущим годом. В целом группа продала около 5,68 миллиона автомобилей по сравнению с 6,17 миллиона единиц, записанных в 2023 году.

Skoda, Seat и Cupra продолжают расти. В то время как VW, Audi и Porsche ослабли, чешско-испанский дуэт радуется. 926 600 (+6,9 процента) – записала в зачет общего количества автомобилей Skoda.

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Оба основных бренды – Renault (+1,8% до 1 577 351 авто) и Dacia (+2,7% до 676 340 автомобилей) создают счастливые лица во Франции и Румынии. Бренд Alpine также увеличил свои продажи почти на шесть процентов до 4 585 автомобилей.

Всего в 2024 году Группа Renault продала 2 264 815 автомобилей по всему миру, что на 1,3 процента больше, чем в предыдущем году.

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Lamborghini установил собственный рекорд. Продав в 2024 году 10 687 автомобилей, он поднял планку сбыта на 6 процентов больше, чем в 2023. Это – лучший годовой результат за всю историю Lamborghini.