Оголошено рейтинг найбільших автовиробників світу

У 2024 році в європейському ринку було продано 10,63 мільйона автомобілів – на 0,8 відсотка більше, ніж у 2023 році.

З десяти найбільших виробників поліпшити свої показники продажів змогли тільки Geely, Ford і BYD. У решти семи брендів статистика із зеленого поля пішла в червоне, у декого суттєво, стверджує видання Аutomobil Produktion, проаналізувавши торішні результати.

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Toyota Motor Corporation зменшила продажі, але залишається на вершині рейтингу, продавши майже 10,8 мільйона автомобілів зі своїми марками Toyota, Daihatsu, Lexus і Hino. У 2023 році цей показник становив близько 11,2 мільйона.

У той час як основний бренд (включаючи Lexus) зафіксував лише невеликі втрати в 1,4 відсотка, особливо постраждав Daihatsu - мінус 32 відсотки.

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Показники продажів Volkswagen Group за 2024 рік також очевидні. Загалом компанія продала 4,8 мільйона одиниць, що приблизно на 1,4 відсотка менше, ніж у 2023 році. Перехід із зеленого в червоне поле стався в основному через падіння продажів у Китаї на 8,3 відсотка.

У Європі ці показники також зменшились на 1,77 відсотка. Те, що загальний результат не виглядає ще гірше, відбулось завдяки Північній і Південній Америці. Там VW зміг збільшити свої продажі на 18,4 і 21,1 відсотка відповідно.

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У 2024 році Volkswagen Комерційні автомобілі поставили трохи менше моделей, ніж у попередньому році. Загалом їх було 408 300 (-0,3 відсотка). Особливо добре продавалися Caddy і Crafter. У той час як ID.Buzz залишився на рівні 28 7000 продажів, моделі Т втратили 5,5 відсотка, а Amarok – 20,7 відсотка.

Бренд Audi в збуті машин пішов у мінус з двозначним числом. У 2024 році компанія поставила 1 671 218 автомобілів – на 11,8 відсотка менше, ніж у 2023 році (1 895 240).

Падіння зафіксовано на ринках усіх світових регіонів – двозначні цифри. Однозначні цифри лише в Європі, де обвал легший – в мінус пішло лише 5,9 відсотка.

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В Stellantis у 2024 фінансовому році продажі машин знизилися порівняно з попереднім роком. Загалом група продала близько 5,68 мільйона автомобілів порівняно з 6,17 мільйона одиниць, записаних у 2023 році.

Skoda, Seat і Cupra продовжують рости. У той час як VW, Audi та Porsche ослабли, чесько-іспанський дует радіє. 926 600 (+6,9 відсотка) – записала у залік загальної кількості автомобілів Skoda.

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Обидва основні бренди – Renault (+1,8% до 1 577 351 авто) і Dacia (+2,7% до 676 340 автомобілів) створюють щасливі обличчя у Франції та Румунії. Бренд Alpine також збільшив свої продажі майже на шість відсотків до 4 585 автомобілів.

Загалом у 2024 році Група Renault продала 2 264 815 автомобілів по всьому світу, що на 1,3 відсотка більше, ніж у попередньому році.

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Lamborghini встановив власний рекорд. Продавши у 2024 році 10 687 автомобілів, він підняв планку збуту на 6 відсотків більше, ніж у 2023. Це – найкращий річний результат за всю історію Lamborghini.