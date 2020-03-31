В начале 2020 года мы подготовили для автомобилистов календарь наиболее интересных событий. Коронавирус уже вычеркнул из него немало мероприятий и "Мондиаль" в Париже может быть не последним.

В отличие от большинства подобных ивентов, Парижское автошоу отменено лишь частично – некоторые мероприятия будут проведены в запланированные даты: с 1 по 11 октября.

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Традиционных экспозиций и масштабных стендов производителей в этом году не будет, однако отдельные активности будут иметь место. Так, организаторы решили не отказываться от проведения Movin'On, Smart City и тест-драйвов под открытым небом. “Ничто не будет таким, как раньше, и этот кризис должен научить нас быть находчивыми, креативными и более инновационными, чем когда-либо ранее”, – отмечают вожатые выставки.

Автосалоны этого года отменены в Пекине, Шанхае, Женеве, Детройте, Чикаго, Нью-Йорке, Москве и Нью-Дели отменили и Фестиваль скорости в Гудвуде. Проведение остальных событий из календаря международных автошоу 2020 года – под вопросом.

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