На початку 2020 року ми підготували для автомобілістів календар найбільш визначних подій. Коронавірус вже викреслив з нього чимало заходів і "Мондіаль" у Парижі може бути не останнім.

На відміну від більшості подібних івентів, Паризьке автошоу скасоване лиш частково – деякі заходи будуть проведені в заплановані дати: з 1 по 11 жовтня.

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Традиційних експозицій та масштабних стендів виробників цього року не буде, однак окремі активності матимуть місце. Так, організатори вирішили не відмовлятись від проведення Movin'On, Smart City та тест-драйвів під відкритим небом. “Ніщо не буде таким, як раніше, і ця криза повинна навчити нас бути спритними, креативними та більш інноваційними, ніж будь-коли раніше”, – зазначають впорядники виставки.

Автосалони цього року скасовані в Пекіні, Шанхаї, Женеві, Детройті, Чікаго, Нью-Йорку, Москві та Нью-Делі, відмінили і Фестиваль швидкості у Гудвуді. Проведення решти подій з календаря міжнародних автошоу 2020 року – під питанням.

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