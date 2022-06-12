Нет худа без добра: дефицит бензина помог возродить объект культурно-исторического наследия. Самый длинный в Европе маршрут узкоколейного поезда "Укрзалізниця" восстановила из-за увеличения пассажиропотока.

Раритетная и одновременно востребованная реальными пассажирами Гайворонская узкоколейка в Кировоградской области простояла без дела полтора года, причиной тому стали падение спроса и коронавирусные ограничения. Однако прошлой осенью по ней возобновили движение: пустили поезд межобластного значения, ежедневный №6273/6272 Гайворон – Рудница. А недавно на этом же маршруте добавилась вторая пара поездов, которая будет ходить три раза в неделю.

Местное транспортное сообщение в некоторых регионах Украины целесообразно реализовать с помощью узкоколейной железной дороги.

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Пассажиропоток на указанном участке уже превысил доковидные показатели. Причиной железнодорожники называют увеличение населения Кировоградской и Винницкой областей за счет переселенцев из пострадавших от боевых действий регионов и дефицит горючего. Из-за трудностей с бензином и дизтопливом на АЗС большая часть провинциальных жителей обратилась к пригородному железнодорожному транспорту – надежному, вместительному и всепогодному.

Грузовой паровоз серии Гр на Гайворонской узкоколейке используют для туристических поездок. На каждый день здесь – дизель-электрические тепловозы Ту-2.

В Винницкой и Кировоградской областях сеть узкоколейки удачно заменяет автомобильные дороги, которые, кстати, местами находятся в не очень хорошем состоянии. На маршруте Гайворон – Рудница 14 станций. Характерно, что билет из конца в конец – а это почти 80 км – стоит всего 32 грн.

Любая узкоколейная железная дорога в наше время – сам по себе редкий объект, а уникальность Гайворонской – двойная. Она не только привлекает многочисленных поклонников железнодорожных раритетов со всей Европы, но продолжает выполнять свою первичную функцию – перевозит пассажиров.

Широкая и узкая колеи на этом вокзале не зря рядом: расписание поездов узкоколейки согласовывают с расписанием поездов магистральных направлений для удобства пересадок.

В Гайворонском депо, несмотря на игрушечный на первый взгляд размер путей, базируется вполне взрослый комплект подвижного состава. Это локомотивы – дизельные тепловозы ТУ-2 отечественного производства, паровоз Гр-280 производства Германии 1950-х годов, служебная автомотриса на шасси представительского седана ГАЗ-12 ЗИМ, пассажирские вагоны Pafawag, произведенные в конце 1950-х в Польше и грузовые вагоны.

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Польские вагоны Pafawag создавали специально для узкоколеек. Гайворонская железная дорога известна разнообразием вариантов планировки вагонов.

Конечно, настоящий восторг у всех, кто попадает на самую большую в Украине – а точнее, и в Европе – узкоколейку вызывает паровоз серии Гр. Он находится в рабочем состоянии, выглядит хорошо и “питается” углем. Конечно, каждый день на линию он не выходит, поскольку для этого есть техника не столь ценная. Но он участвует в праздничных мероприятиях и специальных рейсах для туристов и фанатов паровой тяги.

Как сообщает "Укрзалізниця", уже этим летом планируется восстановить маршрут узкоколейного сообщения еще на одном направлении - Гайворон - Голованевск. Работы по постепенному восстановлению пути уже идут. Обещают разработать удобное расписание для пассажиров, а также организовать пересадку по ст. Голованевск на широкопутный пригородный поезд в направлении узловых станций Помочная и Знаменка.

Первую инспекционную поездку по путям, которые оставались в бездействии в течение полутора лет, инженеры "Укрзалізниці" совершили на раритетном железнодорожном седане ЗИМ.

Также Управление узкоколейных железных дорог "Укрзалізниці" сообщает, что параллельно занимается также возрождением Боржавской узкоколейки в Закарпатье, хотя это очень не просто. Это еще одна культовая "малая" железная дорога Украины, которая при всей своей уникальности пользуется спросом как удобный транспорт среди местного населения.

Словом, железные пути “узкого” стандарта не сдаются и продолжают служить людям – там, где это экономически целесообразно и удобно для населения.

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