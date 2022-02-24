Люк Донкервольке, который подарил автомобильному миру такие замечательные машины, как Lamborghini Diablo, Gallardo и Murcielago, а также Bentley Flying Spur предыдущего поколения и много других, сейчас возглавляет команду дизайнеров южнокорейского концерна. Премия Человек года от World Car Awards присуждена за весь его вклад.

В состав жюри конкурса World Car Awards входят 102 автомобильных журналиста из 33 стран мира. Главный креативный директор и исполнительный вице-президент по дизайну Hyundai Group Люк Донкервольке был выбран среди многих выдающихся персоналий отрасли, а в финальном отборе обошел управляющего директора Tata, главного инженера Ford, исполнительного инженера Corvette, а также исполнительных продюсеров сериала Formula 1 Drive to Survive от Netflix.

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“Для меня большая честь получить награду «Человек года», и я хотел бы поблагодарить всех членов жюри и уважаемую команду Hyundai Motor Group, без которых это было бы невозможно”, – сказал Донкервольке. “На протяжении своей карьеры я работал во многих компаниях и брендах, и я в восторге от признания, которое получили бренды Hyundai, Kia и Genesis”.

Чтобы получить награду, кандидаты должны внести значительный вклад в мировую автомобильную промышленность с последствиями в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, не ограничиваясь одним рынком или регионом. Их вклад должен повлиять на бренд или компанию или включать достижения в инженерии, дизайне, безопасности, техническом прогрессе или иные важные преимущества для потребителей.

Донкервольке был выбран, поскольку он стоит за такими инновационными моделями, выпущенными в прошлом году, как Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Genesis GV60, Staria. Кроме того, жюри оценило рестомоды Pony и Grandeur.

Фото: директор по дизайну Hyundai Group Люк Донкервольке / Autoevolution