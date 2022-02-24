Люк Донкервольке подарував автомобільному світу такі чудові машини, як Lamborghini Diablo, Gallardo та Murcielago, а також Bentley Flying Spur попереднього покоління та багато інших, зараз очолює команду дизайнерів південнокорейського концерну. Премія Людина року від World Car Awards присуджена за весь його вклад.

До складу журі конкурсу World Car Awards входять 102 автомобільних журналісти з 33 країн світу. Головний креативний директор та виконавчий віце-президент з дизайну Hyundai Group Люк Донкервольке був обраний з-поміж багатьох видатних персоналій галузі, а у фінальному відборі обійшов керуючого директора Tata, головного інженера Ford, виконавчого інженера Corvette, а також виконавчих продюсерів серіалу Formula 1 Drive to Survive від Netflix.

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“Для мене велика честь отримати нагороду «Людина року», і я хотів би подякувати всім членам журі та шановній команді Hyundai Motor Group, без яких це було б неможливо”, – сказав Донкервольке. “Протягом своєї кар’єри я працював у багатьох компаніях і брендах, і я в захваті від визнання, яке отримали бренди Hyundai, Kia та Genesis”.

Щоб отримати нагороду, кандидати повинні зробити значний внесок у світову автомобільну промисловість з наслідками в період з 1 січня по 31 грудня 2021 року, не обмежуючись одним ринком або регіоном. Їхній вклад повинен вплинути на бренд чи компанію або включати досягнення в інженерії, дизайні, безпеці, технічному прогресі чи інші важливі переваги для споживачів.

Донкервольке був обраний, оскільки він стоїть за такими інноваційними моделями, випущеними минулого року, як Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Genesis GV60, Staria. Крім того, журі оцінило рестомоди Pony і Grandeur.

Фото: директор з дизайну Hyundai Group Люк Донкервольке / Autoevolution