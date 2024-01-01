Stellantis объявил пять отзывных кампаний за один день

Как рассказывает Carscoops, Больше всего отзыв касается 79 365 автомобилей, что включает такие модели Jeep, как Wagoneer, Grand Wagoneer, Grand Cherokee і Grand Cherokee L 2024 года выпуска. Причиной отзыва является “неправильно запрограммированный модуль камеры заднего обзора”, что может не показывать изображение при движении задним ходом.

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Сообщается, что дилеры просто установят новое программное обеспечение для решения проблемы. В то же время также есть соответствующее сообщение об отзыве 295 автомобилей с камерой от Mopar. Исправление этой проблемы будет таким же.

Также компания отозвала 53 пикапа Ram 1500 2025 модельного года, имеющих неправильно программное обеспечение модуля фар, что приводит к их некорректной работе. Поскольку это проблема программного обеспечения, подобное простое обновление может устранить проблему.

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Последней кампанией является сообщение об отзыве 2021 автомобиля Alfa Romeo Giulia и Stelvio 2019 и 2020 годов выпуска, что касается проблем с усилителем тормозов. Машины могут иметь ослабленный входной стержень, что может привести к отказу тормозных компонентов.