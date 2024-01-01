Stellantis оголосив п’ять відкличних кампаній за один день

Як розповідає Carscoops, Найбільше відкликання стосується 79 365 автомобілів, що включає такі моделі Jeep, як Wagoneer, Grand Wagoneer, Grand Cherokee і Grand Cherokee L 2024 року випуску. Причиною відкликання є “неправильно запрограмований модуль камери заднього огляду”, що може не показувати зображення під час руху заднім ходом.

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Повідомляється, що дилери просто встановлять нове програмне забезпечення для розв'язання проблеми. Водночас також є відповідне повідомлення про відкликання 295 автівок з камерою від Mopar. Виправлення цієї проблеми буде таким самим.

Також компанія відкликала 53 пікапи Ram 1500 2025 модельного року, що мають неправильно програмне забезпечення модуля фар, що призводить до їх некоректної роботи. Оскільки це проблема програмного забезпечення, подібне просте оновлення може усунути проблему.

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Останньою кампанією є повідомлення про відкликання 2021 автомобіля Alfa Romeo Giulia та Stelvio 2019 та 2020 років випуску, що стосується проблем з підсилювачем гальм. Автівки можуть мати ослаблений вхідний стрижень, що може спричинити відмову гальмівних компонентів.