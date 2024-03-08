Автомобильные дизайнеры и инженеры обычно имеют несколько разные видения "идеального" автомобиля. Потому иногда автопроизводители выпускают такие машины, которые, на первый взгляд, вообще не должны были существовать.

Однако, это вовсе не означает, что эти авто плохие. Просто некоторые из них с дизайнерской точки зрения являются откровенно плохими, а потому получили шквал критики от автомобильных фанов. Эксперты Autoblog составили подборку таких автомобилей.

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Mini Cooper Coupe

После ошеломляющего успеха собственных компактных хэтчбеков и кабриолетов, компания Mini решила расширить модельный ряд несколькими моделями. Таким образом, автомобильные фанаты получили достаточно стильный Countryman, но одновременно с ним – довольно странный Cooper Coupe.

Инженеры решили, что стоит выбрать и без того не очень практичный Mini Cooper и сделать его еще менее практичным: они убрали задний ряд сидений, а наклонная линия крыши еще и "украла" полезное пространство в салоне. К тому же Cooper Coupe не получил никакого увеличения мощности или улучшенной управляемости и в техническом плане ничем не отличался от своего обычного брата.

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Range Rover Evoque Convertible

В целом, у большинства автомобильных фанатов словосочетание "кроссовер-кабриолет" вызывает недоумение. И хотя в это трудно поверить, но инженеры Range Rover действительно создали двухдверный кроссовер почти без полезного грузового пространства.

С другой стороны, главное для кабриолета - это его дизайн и элементы стиля, а с этим у Evoque нет никаких проблем. Он гармоничный и не имеет никаких непонятных линий или горбов, которые присутствуют у классических кабриолетов. К тому же Evoque также имеет все роскошные удобства и способность показать свой характер на бездорожье.

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Nissan Murano Cross Cabriolet

А вот кроссовер-кабриолет от Nissan уже не заслужил похвалы, хотя, его угловатость можно списать на возраст – автомобиль увидел свет на 7 лет раньше, чем Evoquue Convertible, а потому, возможно, инженеры Nissan просто не угадали с моментом для презентации модели.

Murano имеет ряд факторов, которые добавляют ему причудливости. Модель не имела двухдверной версии, в отличие от Evoque, что добавило некоторых дополнительных осложнений в разработку. Авто также получило странную дополнительную стеклянную панель в верхней части крыши, которая выглядит так, будто автомобиль создавали какие-то неумелые энтузиасты.

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Mercedes-Benz R 63 AMG

Немецкий автопроизводитель обычно создает впечатляющие автомобили, однако, дизайн R 63 AMG до сих пор является предметом для дискуссий среди автомобильных фанатов. Некоторые считают его привлекательным, некоторые откровенно плохим, однако, есть кое-что, с чем соглашаются все - Mercedes-Benz R 63 AMG действительно был уникальным предложением в свое время.

Авто было оборудовано атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 503 лошадиные силы, полным приводом Mercedes 4Matic, спортивным выхлопом, спортивными тормозами и регулируемой по высоте пневматической подвеской.

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Также он имел множество уникальных для AMG опций и шикарный интерьер с кожаными спортивными сиденьями со вставками из алькантары. Так что все вопросы и упреки у водителей к внешнему виду авто сразу же исчезали после того, как они преодолевали несколько километров за рулем этого авто.

GMC Envoy XUV

Envoy XUV был первым (и пока – последним) кроссовером с выдвижной крышей и открытым багажным отсеком. Также авто имело поворотные двери багажника, которые можно было опустить вниз как полочку и стекло с электроприводом закрывающее сиденья заднего ряда.

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Несмотря на свою технологичность, автомобиль совсем не понравился американским покупателям, и его продажи были одними из самых низких за все годы существования компании GMC. Возможно, одной из причин этого был тот факт, что сложность инженерных решений привела к чрезвычайно высокой цене за топовую версию автомобиля среднего уровня.