Автомобільні дизайнери та інженери зазвичай мають дещо різні бачення “ідеального” автомобіля. Тому автовиробники деколи випускають такі автівки, які, на перший погляд, взагалі не повинні були існувати.

Проте, це зовсім не означає, що ці авто погані. Просто деякі з них з дизайнерського погляду є відверто дивними, а тому отримали шквал критики від автомобільних фанів. Експерти Autoblog склали підбірку таких автомобілів.

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Mini Cooper Coupe

Після приголомшливого успіху власних компактних хетчбеків та кабріолетів, компанія Mini вирішила розширити модельний ряд декількома моделями. Таким чином, автомобільні фанати отримали досить стильний Countryman, але водночас з ним – досить дивний Cooper Coupe.

Інженери вирішили, що варто обрати й без того не дуже практичний Mini Cooper та зробити його ще менш практичним: вони прибрали задній ряд сидінь, а похила лінія даху ще й “вкрала” корисний простір в салоні. До того ж Cooper Coupe не отримав жодного збільшення потужності чи покращеної керованості, тож в технічному плані нічим не відрізнявся від свого звичайного брата.

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Range Rover Evoque Convertible

Загалом, у більшості автомобільних фанатів словосполучення “кросовер-кабріолет” викликає здивування. І хоч у це важко повірити, але інженери Range Rover справді створили дводверний кросовер майже без корисного вантажного простору.

З іншого боку, головне для кабріолета — це його дизайн і елементи стилю, а з цим у Evoque жодних проблем. Він гармонійний і не має жодних незрозумілих ліній чи горбів, які присутні у класичних кабріолетів. До того ж Evoque також має всі розкішні зручності та здатність показати свій характер на бездоріжжі.

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Nissan Murano Cross Cabriolet

А ось кросовер-кабріолет від Nissan вже не заслужив на похвалу, хоча, його незграбність можна списати на вік – автомобіль побачив світ на 7 років раніше, ніж Evoquue Convertible, а тому, можливо, інженери Nissan просто не вгадали з моментом для презентації моделі.

Murano має низку факторів, які додають йому химерності. Модель не мала дводверної версії, на відміну від Evoque, що додало деяких додаткових ускладнень у розробку. Авто також отримало дивну додаткову скляну панель у верхній частині даху, яка виглядає так, ніби автомобіль створювали якісь невмілі ентузіасти.

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Mercedes-Benz R 63 AMG

Німецький автовиробник зазвичай створює вражаючі автомобілі, проте, дизайн R 63 AMG і досі є предметом для дискусій серед автомобільних фанатів. Дехто вважає його привабливим, дехто відверто поганим, однак, є дещо, з чим погоджуються всі - Mercedes-Benz R 63 AMG справді був унікальною пропозицією у свій час.

Авто було обладнане атмосферним 6,2-літровим V8 потужністю 503 кінські сили, повним приводом Mercedes 4Matic, спортивним вихлопом, спортивними гальмами та регульованою по висоті пневматичною підвіскою.

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Також він мав безліч унікальних для AMG опцій і шикарний інтер’єр зі шкіряними спортивними сидіннями зі вставками з алькантари. То ж всі питання та докори у водіїв до зовнішнього вигляду авто одразу ж зникали після того, як вони долали декілька кілометрів за кермом цього авто.

GMC Envoy XUV

Envoy XUV був першим (і наразі – останнім) кросовером з висувним дахом та відкритим багажним відсіком. Також авто мало поворотні двері багажника, які також можна було опустити вниз як поличку та скло з електроприводом, яке закривало сидіння заднього ряду.

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Попри свою технологічність, автомобіль зовсім не сподобався американським покупцям, і його продажі були одними з найнижчих за всі роки існування компанії GMC. Можливо, однією з причин цього був той факт, що складність інженерних рішень призвела до надзвичайно високої ціни за топову версію автомобіля середнього рівня.